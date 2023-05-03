檢察長交接　蔡清祥特別感謝前北檢檢察長林邦樑

全國檢察機關首長、法務部業務單位高階主管今（3）日交接並宣誓。因之前傳出檢察長人事調動受「政治」影響，讓前台北地檢署檢察長林邦樑在爭議中調升最高檢察署主任檢察官，由前廉政署長鄭銘謙接任。法務部長蔡清祥致詞時再次澄清沒有任何考量，並對林邦樑表達感謝之意，同時也提出包括「以身作則」、「風險管理」、「善盡督導」，並要「全力緝毒、掃黑、打詐」、「精進國安案件偵辦」、「提早部署2024選舉查察」等6大重點。
記者潘千詩／台北報導
蔡清祥表示，林邦樑不論擔任一審及二審的襄閱主任檢察官或是法務部檢察司司長，都盡心盡力。在北檢檢察長任內，帶領檢察官辦理許多繁雜、重大的案件，這次他尊重林的意願調任最高檢察署，相信林可以協助檢察總長對正積極推動的各項重要業務助一臂之力。
對於前南檢檢察長葉淑文調派台南高分檢，蔡清祥表示，葉淑文縱使遭受外界的誤解，還是能挺身而出，捍衛檢察官獨立性及依法辦案的純淨空間，有為有守，正是檢察長的典範，所以尊重葉的意願調任她到台南高分檢署當主任檢察官。
蔡清祥再次強調，這次一、二審檢察長例行職務調整，剛任職滿2年的一審檢察長都是循例優先調整，「無任何其他考量，完全循例辦理」。
蔡清祥並期許全國檢察長均應以專心、專注、專責的態度，落實核心觀念，親自帶領同仁具體實踐檢察新文化，更期許檢察長能以身作則，做好檢察業務的風險管理，更要落實檢察一體原則，善盡督導責任，將工作重點放在緝毒、掃黑、打詐以及精進國安案件的偵查上。