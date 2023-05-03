「千年1遇美女」橋本環奈出嫁PO沒新郎婚照 認跟《國王》度蜜月
日劇《獻給國王的無名指》由「千年一遇美少女」橋本環奈主演，故事描述剛成為婚禮策劃師的羽田綾華，為了守護家族，決定與公司的年輕社長新田東鄉（山田涼介 飾）結婚，展開「灰姑娘」與「國王」充滿利益的婚姻生活。該劇2日播出第3集前，橋本環奈公開一組「沒新郎」的婚紗照，劇透將去箱根度蜜月，4張照片吸引507萬人瀏覽，魅力驚人。
記者陳雅蘭/綜合報導
橋本環奈曾表示，這是她第一次演出假夫婦，內心非常期待，覺得「國王」的稱號很適合山田涼介。山田涼介笑說自己已滿30歲，這次挑戰以王道愛情喜劇、少女漫畫改編的作品，要演到讓觀眾感到心動，內心有點不安，只能全力以赴。
橋本環奈跟山田涼介曾在電影、綜藝節目上多次合作，對於這次合演假夫婦完全不緊張，劇中兩人常有互相對罵的場景，也有許多默契十足的即興演出；在最新播出的第3集「偽裝夫妻的蜜月旅行」中，橋本環奈跟山田涼介去箱根度蜜月，橋本環奈事前特地放上4張「沒新郎」的婚紗照，還透露該集登場的嘉賓是她好友，賣關子加上唯美照片的貼文，不到24時破507萬瀏覽數，不論藝人或是作品，人氣可見一斑。《獻給國王的無名指》每週三在KKTV、friDay影音更新播出。