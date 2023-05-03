ChatGPT效應有限！Q1全球伺服器出貨低 Q2估僅季增3.9%
DIGITIMES研究中心分析成熟巿場高利率、高通膨環境未見顯著改善，對消費者與企業支出衝擊不斷擴大，已嚴重影響美系雲端巨頭資料中心的建置與規劃，並繼續削弱伺服器品牌商的企業訂單，2023年第1季全球伺服器出貨表現不如預期，較前季明顯衰退13.8%，跌破400萬台大關；第2季因前季基期較低，及品牌商新平台可望優先放量，預期出貨將有低個位數季增。
記者許家禎／台北報導
DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫指出，第1季大型公有雲業者包括Meta及亞馬遜（Amazon）皆看淡雲端業務前景，明顯放緩拉貨力道，使美系資料中心業者整體出貨季減超過8%。而成熟國家企業用戶亦大幅降低自有伺服器布建，使品牌商包括戴爾（Dell）及慧與（HPE）出貨皆季減2位數百分比。中系資料中心亦在美國高階IC禁令及中國數位經濟停滯影響下，出貨呈現季衰退。
蕭聖倫分析師指出，展望2023年第2季，預期出貨可望小幅反彈近4%，其中，美系資料中心出貨將不如整體表現，因預期Meta仍將繼續下修出貨，而微軟（Microsoft）、Google等業者雖開始因應ChatGPT熱潮增加AI伺服器訂單，但其佔整體伺服器出貨比率有限。品牌業者第2季預期表現較佳，出貨可季增中高個位數，因業者將開始衝刺新一代平台出貨。中系資料中心業者因基期較低，出貨亦將有個位數季增表現。