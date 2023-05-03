評郭台銘屢出狂言衝過頭　吳思瑤嘆：比侯友宜負責多了

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吳思瑤說，在她看來郭台銘選總統是搞真的，確實是有提政策的想法。選舉本來就是議題的戰爭，能夠主導議題引發社會討論就是一種功力；只不過，郭台銘太好大喜功又操之過急，拋出來的議題欠缺周全評估，不只沒有達到預期的成果，反而適得其反，連他自己都得承認是倉促發言。
吳思瑤表示，距離郭台銘30天準備期限還有一半時間，不禁讓人為他的後續出手，捏冷汗也挫在等。但說實在的，從提主張這件事，倒認為郭台銘比侯友宜認真，而且負責。侯友宜不只連表態的「能力」都沒有，更可議的是連表態的「勇氣」都沒有。
吳思瑤說，侯友宜要選總統，迄今提不出任何具體主張，對於國家重要發展方向，只想用矇混過關的方式，問A答Q、問B答Q、問到Z他還是答Q。這種阿Q式的精神勝利法，一再自欺欺人自圓其說，只想靠「侯侯作代誌」的一招半式行騙天下，沒有真正想要奮發改變，讓人不耐。
吳思瑤說，以料理來比喻，郭台銘端上桌的是大魚大肉，又拚命加辣加酸，料理過度，以為「重鹹」就是好菜；反觀侯友宜套餐則是無料、無色、無味，端不出名堂讓人品味，還想問鼎挑戰米其林大廚。
吳思瑤說，郭台銘的「主張」很可議，侯友宜的「沒有主張」很可惡，過與不及都不好，還是選賴清德最好。