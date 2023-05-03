中午狂飆37.4度！5縣市亮「高溫燈號」 明後2天還會更熱
雖然週末有梅雨季第1波鋒面報到，不過在週六（5/6）之前，台灣各地都是晴到多雲、溫暖偏熱的天氣型態，中南部甚至會出現較極端的高溫，根據中央氣象局監測資料，今（3）日中午，高雄市內門區飆出攝氏37.4度的最高溫，而今天攝氏36度以上的溫度也通通都是在高雄測出，氣象局已針對台南、高雄、屏東、花蓮、台東發布「高溫資訊」，且平均來看，明後兩天（5/4至5/5）可能會是近期最熱的時段，請民眾外出活動務必注意防曬，以免中暑。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，今日天氣高溫炎熱，中午前後南、高雄、屏東、花蓮、台東近山區或河谷亮起「黃色燈號」，可能持續出現攝氏36度或以上的高溫，提醒民眾，應適時減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內也要保持通風及涼爽，減少長時間處在高溫環境。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」則提及，目前台灣北方鋒面距離還算遙遠，南方熱帶擾動也不太爭氣，沒有發展起來的情況下無法替台灣帶來水氣，而台灣就在「副熱帶高壓」勢力範圍內，天氣上「除了熱還是熱、水氣相當稀少」，氣象局也表示，在明後兩天風向更轉為偏南風後，預計週四、週五將是本週最熱時刻，全台白天高溫大致都能突破攝氏30度以上。
至於週末鋒面情況，週六深夜到下週日（5/7）鋒面通過，雲雨帶陸續移入影響各地，中部以北、東半部和南部山區將有降雨出現，中部以北更要嚴防大雨，此外，北部地區，週六與下週日到下週一的高溫落差可能達到攝氏8至10度，會一下子轉冷許多，請特別要留意週末的天氣與氣溫的急遽變化。