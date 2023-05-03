三上悠亞引退倒數！鮮肉男星圓夢獻出第一次　「親密照」全外流

港大咖男星看不下去！衝上台幫林宥嘉扣扣子　超深交情曝光

▲林宥嘉（左）在香港舉辦「idol 2023世界巡迴演唱會」，請來林家謙擔任嘉賓。（圖／華研國際提供）
▲林宥嘉（左）在香港舉辦「idol 2023世界巡迴演唱會」，請來林家謙擔任嘉賓。（圖／華研國際提供）

記者吳雨婕/綜合報導

林宥嘉上周末一連3天於香港紅磡體育館舉辦「idol 2023世界巡迴演唱會」，宣布正式唱回亞洲，這次巡演全面翻新5套造型，啟用全新主題應援旗，並首唱即將收錄在第六張專輯中的3首新歌〈我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人〉、〈白〉和〈懲罰〉，令歌迷一飽耳福。而在演出的最後一天，林宥嘉在idol巡演中首次邀請嘉賓，香港歌手林家謙驚喜現身合唱〈脆弱一分鐘〉的廣東版〈瑪莉晚安了〉。不過，林家謙上台第一件事情竟是伸手替林宥嘉扣扣子，笑翻全場。

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在第三天的演唱會上，先前從未在巡演中邀請嘉賓的林宥嘉，驚喜邀請香港歌手林家謙擔任演出嘉賓，選唱他為林宥嘉寫的歌曲〈瑪莉晚安了〉和〈飛〉兩首歌，其中〈瑪莉晚安了〉是從未發行過的隱藏版歌曲，也是〈脆弱一分鐘〉的廣東版，首次在香港演唱會上演唱，也令歌迷陷入瘋狂。去年林家謙在香港開唱時，林宥嘉就曾以視訊連線的方式擔任嘉賓，這次兩人終於同台合唱，林家謙特別準備了豬仔造型的「朱古力（巧克力）」答謝林宥嘉去年的鼓勵，「古力（取其諧音）代表鼓勵鼓勵、豬（祝）福你....」預祝林宥嘉即將在各地展開的巡演，一切順利。

▲林宥嘉上周一連3天在香港舉辦「idol 2023世界巡迴演唱會」。（圖／華研國際提供）
▲▼林宥嘉（上、下圖左）上周一連3天在香港舉辦「idol 2023世界巡迴演唱會」。（圖／華研國際提供）
▲林宥嘉上周一連3天在香港舉辦「idol 2023世界巡迴演唱會」。（圖／華研國際提供）
 
在香港演唱會的尾聲，林宥嘉的歌迷們會很有秩序的在安可環節拿出各種大字報點歌，他也很寵粉的回應歌迷，令全場陷入瘋狂，甚至在最後一天的演唱會，歌迷遲遲不肯離去，最後在與主辦單位反覆確認後，已經換完裝的林宥嘉決定再次登台演唱〈神秘嘉賓〉和〈少女〉才讓歌迷們滿足的離開。


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