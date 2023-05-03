摩斯薯條暴漲20元！業者喊冤是「加量新包裝」 她精算揪真相
被封為「頂級速食」的摩斯漢堡近日調整薯條規格與售價，有食客發現大包薯條從45元變65元，下得在Dcard上發文，驚呼「摩斯這波應該是要向麥當勞看齊了」。對此，業者解釋是新推「Regular」與「XL」新包裝，前者是小份薯條增量30克，售43元，後者是大薯增量20克，售65元。不過，網友精算4款新舊包裝薯條每克價格，發現新增的XL比原有的L還貴。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在Dcard上表示，近日去摩斯用餐發現菜單不太一樣了，薯條大包價格從45元漲至65元，「詢問店員是否有漲價，但都表示不知情」。貼文引發網友討論，紛紛留言「好扯喔！頂級速食欸」、「它的客群不會在意的」、「沒關係，摩斯好吃的從來不是薯條」、「我超愛摩斯薯條欸」、「薯條難吃成那樣還漲，我看是摩斯自己也不想賣吧」。
不過，一名在摩斯兼職的網友說明，薯條的份量原本為S和L兩種尺寸，份量分別為120g、200g；現在又調整包裝為R和XL，份量則分別為150g、220g，相當於S升級為R加30克、多8元，L升級XL則是加20克、多20元，「調整比例有點怪」。
原PO進一步換算4包裝每克價格，發現舊款S每克是0.2916元、L是每克0.225元，而新包裝R是每克0.2866元，XL則是每克0.2954元，調整後的XL每克確實比L貴了0.0704元，但R包裝則比S包裝降了0.005元，直呼「希望摩斯不要把L分量砍掉」，也許願摩斯能比照麥當勞推「甜心卡」，能加減省一下。