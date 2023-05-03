台中購物節3.5億「金喜送」　議員：爽到誰？

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張芬郁指出，各界對台中的商圈很陌生，不知道經發局有沒有心要提振，還是只做做樣子？就每年大家吃吃飯或辦場抽獎活動，代表商圈還存在，去年就曾有議員質詢「沒有願景，沒有明確具體的作法」，今年如常，經發局編列450萬，補助25個商圈，都只是刷存在感用的。
張芬郁強調，應將部份購物節預算提振商圈，可以結合的活動非常多，例如舉辦「台中市商圈嘉年華會」讓更多消費者認識台中的商圈特色、推出商圈酷碰券，創造循環經濟、推出商圈集點活動…。
議員陳雅惠說，她從小在忠孝夜市附近長大市許多攤商反映，受疫情影響，生意變差，盧市府大肆宣傳購物節，但整個活動，只好到大財團、百貨公司、大賣場，對夜市沒有幫助，快經營不下去了。
雖然忠孝夜市已核准成立「忠孝路觀光夜市管委會」，但卻沒有經費投入改善軟硬體設施，陳雅惠要求市府提升軟硬體建設，加強環境清潔，製作導覽手冊、舉辦宣傳等活動，積極行銷商圈不同特色與風格，搶救古早味美食，避免成為絕響。
議員陳俞融則指，北區天津商圈目前會員有152個屬台中大型商圈之一，而天津商圈長達21年來自行舉辦的年貨大街，不但規模大過迪化街年貨大街，也成台中人過年傳統之一，然而，經發局對於在地商圈，如天津商圈的補助少得可憐，加上市府每次舉辦台中購物節，在地商家都反映只有幫市府宣傳的效果，並未對商圈收入有實質幫助。因此，陳俞融也為天津商圈請命，請經發局能規劃將台中購物節預算以實質的經費補助，挹注到北區商圈，提振在地經濟。
張芬郁表示，各地商圈都需要被再造，但經發局一再「抽抽抽送送送」只想以現金抽獎增加發票登錄金額，沒有市長旨意不敢剔除買房產的消費金額，也不敢公布發放消費券辦法，一場盧媽媽的購物節「驚喜送」不知「爽」到誰？