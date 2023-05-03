注意！女性心血管疾病多「非典型症狀」　危險因子影響男、女也不同

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北榮總女性心臟醫學中心呂信邦主任提醒，雖然女性心血管疾病發生率較男性低，但是死亡率、心衰竭發生率都較男性高，尤其，女性罹患心血管疾病時較常出現非典型症狀，更需特別注意！
心血管症狀、危險因子影響 男女有差異心血管疾病在國人十大死因中，排行第二，因此「心血管健康」一直是民眾需要特別注意的。但許多民眾不知道的是心血管疾病的症狀、危險因子的影響等，在男女性別上其實有著不一樣的差異。
在症狀上，呂信邦主任指出，女性罹患心血管疾病時較常出現非典型的症狀，例如噁心、心悸、腹痛、疲勞，而不是男性常見的胸痛，因此女性心血管疾病更容易被誤診，導致延遲治療及較高的死亡率。
而糖尿病、肥胖等都是心血管疾病的危險因子，同樣的致病危險因子對於男性、女性心血管健康的影響也有些不同。呂信邦主任表示，糖尿病及肥胖等危險因子，對女性心血管病致病風險要顯著大於男性。
女性易被誤診成立專科 盼提高健康意識、照護品質此外，呂信邦主任也提到，比起男性，抽菸對女性造成心肌梗塞的風險更高，尤其是年輕族群差異顯著，這些都凸顯出危險因子在不同性別影響的差異，同時也顯示出年齡跟性別差異在心血管病的影響。
雖然普遍都認為女性荷爾蒙對於心血管健康有保護效果，不過，呂信邦主任指出，女性在不同年齡尤其是停經後急性心肌梗塞的發病率驟增，雖然暗示荷爾蒙扮演的保護角色，但是在隨後的臨床試驗中又推翻了荷爾蒙的心血管病保護效果，顯示出男女性在危險因子的影響上有顯著差異，對於風險的控制上應該也需要特別對待。
由於女性的生理機制與男性不同，從生理和代謝方面都存在差異，因此女性與男性的心血管疾病也存在著差異。雖然女性心血管疾病發生率較男性低，但是預後包括其後發生心血管死亡率或是心衰竭發生率都較男性高。
呂信邦主任表示，女性的心血管疾病也更容易被忽略或被誤診，女性患者較男性患者在治療的達標率常不如男性患者，得到醫療照顧也觀察到較男性患者少，因此北榮心臟血管中心特別在母親節前夕成立女性心臟病專科，希望可以提高女性對自身健康的關注和意識，並提升女性患者的照護品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57701
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw