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注意！女性心血管疾病多「非典型症狀」　危險因子影響男、女也不同

注意！女性心血管疾病多「非典型症狀」　危險因子影響男、女也不同
注意！女性心血管疾病多「非典型症狀」　危險因子影響男、女也不同

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】52歲許小姐，本身沒有糖尿病、高血壓等危險因子，在做完瑜珈運動後出現輕微胸悶不適，隔天又出現急性胸痛，伴隨全身無力、倦怠、冒冷汗、噁心感、肩膀麻等症狀。

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一開始她以為是運動後肌肉痠痛造成的，不過後來不適症狀並未改善，到急診一查竟是急性心肌梗塞，需緊急安排心導管手術。在手術前她還突發致命性心律不整，所幸用去顫電擊後心跳恢復穩定，否則許小姐就回天乏術了。

臺北榮總女性心臟醫學中心呂信邦主任提醒，雖然女性心血管疾病發生率較男性低，但是死亡率、心衰竭發生率都較男性高，尤其，女性罹患心血管疾病時較常出現非典型症狀，更需特別注意！

心血管症狀、危險因子影響　男女有差異

心血管疾病在國人十大死因中，排行第二，因此「心血管健康」一直是民眾需要特別注意的。但許多民眾不知道的是心血管疾病的症狀、危險因子的影響等，在男女性別上其實有著不一樣的差異。

在症狀上，呂信邦主任指出，女性罹患心血管疾病時較常出現非典型的症狀，例如噁心、心悸、腹痛、疲勞，而不是男性常見的胸痛，因此女性心血管疾病更容易被誤診，導致延遲治療及較高的死亡率。

而糖尿病、肥胖等都是心血管疾病的危險因子，同樣的致病危險因子對於男性、女性心血管健康的影響也有些不同。呂信邦主任表示，糖尿病及肥胖等危險因子，對女性心血管病致病風險要顯著大於男性。

女性易被誤診成立專科　盼提高健康意識、照護品質

此外，呂信邦主任也提到，比起男性，抽菸對女性造成心肌梗塞的風險更高，尤其是年輕族群差異顯著，這些都凸顯出危險因子在不同性別影響的差異，同時也顯示出年齡跟性別差異在心血管病的影響。

雖然普遍都認為女性荷爾蒙對於心血管健康有保護效果，不過，呂信邦主任指出，女性在不同年齡尤其是停經後急性心肌梗塞的發病率驟增，雖然暗示荷爾蒙扮演的保護角色，但是在隨後的臨床試驗中又推翻了荷爾蒙的心血管病保護效果，顯示出男女性在危險因子的影響上有顯著差異，對於風險的控制上應該也需要特別對待。

由於女性的生理機制與男性不同，從生理和代謝方面都存在差異，因此女性與男性的心血管疾病也存在著差異。雖然女性心血管疾病發生率較男性低，但是預後包括其後發生心血管死亡率或是心衰竭發生率都較男性高。

呂信邦主任表示，女性的心血管疾病也更容易被忽略或被誤診，女性患者較男性患者在治療的達標率常不如男性患者，得到醫療照顧也觀察到較男性患者少，因此北榮心臟血管中心特別在母親節前夕成立女性心臟病專科，希望可以提高女性對自身健康的關注和意識，並提升女性患者的照護品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57701

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