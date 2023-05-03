NBA季後賽／湖人讓Vanderbilt主防消耗Curry　勇士G2該如何因應？

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目前為止，在這次的附加賽和季後賽裡，Vanderbilt的防守無法讓人挑剔。在他主防之下，Anthony Edwards在關鍵戰中17投3中，只有9分進帳；Ja Morant在他的限制下，首輪系列賽命中率42.5%。而這一場他對Curry也做出很棒的防守內容。
妄想用單防完全守死Curry並不現實，不過在湖人擁有足夠的運動能力和體型，這就是他們在交易截止日後打出聯盟第2防守效率的原因。AD封鎖了籃下，讓勇士這一場只在禁區得到了28分。在這樣的情況下，Vanderbilt可以更激進的貼防Curry、去大量地消耗他，而不用擔心被過。
結果是Curry在首節得到10分之後，第2和第3節完全沒有得分，投籃節奏被打亂，儘管末節後段爆發得到17分，但為時已晚。勇士這一場團隊命中21顆三分球，Curry、Klay Thompson和Jordan Poole皆命中6顆三分球，卻依然要輸。
勇士或許必須考慮為Curry設計更多戰術來取得對位優勢，因為在下半場，他們的動態進攻被湖人球員掌握得很好，球在Draymond Green和Kevon Looney這些球員中停留太久，Curry、Thompson、Poole在末節最後幾波進攻都出現很難拿到球的情況。
而另一個問題是，勇士要怎麼重新開啟禁區得分的按鈕，在去年的奪冠賽季，他們擁有Otto Porter和Nemanja Bjelica，擁有足夠的體型去完成一些終結，今天面對AD和James這種體型和爆發力的防守者，他們無法在籃下進球。
用將近4成命中率投進21顆三分球的夜晚，很難在系列賽中被多次複製，勇士或許有可能再投出1場、或是2場，但要取得晉級需要4場勝利，所以他們必須找到替代方案。
上一個系列賽，Curry場均切入11.9次，得到了10.6分，如果他和教練團不能重新找到方式進攻禁區，那Vanderbilt、Dennis Schroder和其他防守者將會更肆無忌憚的纏上他。
湖人此役並非沒有需要去修正之處，他們在末節不到6分鐘、一度領先14分的情況下被追上，當勇士在6分39秒換上Andrew Wiggins之後，他們似乎對於這樣的小球陣容反應不佳，被打出14:0的高潮。
不過至少在首戰，紫金軍完全打出了他們想要的效果，從而為次輪打開了一個很好的開始。勇士在王朝期間很少輸掉系列賽首戰，而今年他們已經連2次發生同樣的狀況了，這可能不是一個很好的訊號。
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