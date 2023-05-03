再談訪星國論經濟 侯友宜：多簽署FTA才能隨機應變
新北市長侯友宜今（3）日到市議會備詢，同黨的新北市議員洪佳君質詢有可能代表國民黨參選2024總統其對台灣經濟的看法及政策時，侯友宜也舉日前參訪的新加坡產業戰略明確，跟附近國家採取金融整合跟簽屬自由貿易，才能自立自強走出來；強調一個國家的經濟不可能只仰賴一個經濟體，應透過多簽署FTA，才可在美中貿易戰中隨機應變。
記者吳嘉億／新北報導
洪佳君質詢中提到新加坡副總理兼財長黃循財在51勞動節的演講內容，表示在面臨疫情與地緣政治緊張情形下，各國的經濟體都投入大量資金建立自己的戰略產業，以近岸與友邦外包方式，善用自己在國際的聲譽及作法來取勝，要問侯友宜相關的看法。
侯友宜表示，這次拜訪新加坡，談得最多就是經濟，新加坡國家政策清楚，不僅產業戰略明確，善用地理位置的麻六甲海峽，尤其最重要不會只靠自己，他們國家不是很大，非常仰賴周遭友邦，才會提出近岸外包與友邦外包，隨著國際情勢，做好步伐調整。
侯友宜表示，它們的經濟體系不可能只仰賴一個經濟體，新加坡跟周邊簽署FTA，仰賴多邊經濟體，他們知道自己的優勢，政府在面臨疫情挑戰、美中貿易戰裡，做好應變急機制及管理；對內先整合好所有產業政策，然後跟周邊國家採取互惠跟開放。
侯友宜表示，出國就是站在國家的立場，讓經濟、貿易、產業如何去做好結盟，這才是最重要，有機會就盡心盡力，強調新加坡靠自己自立、自信，勇敢走出來，這才是最重要的本事；呼籲中央政府可以多簽一些貿易協定，大家一起努力跟合作，對經濟產業、進出口貿易，可以互惠互利都是好事。