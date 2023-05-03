今日廣場》沈迺訓／郭台銘應先突破性格上的自我

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然而必須說，自其二次宣布參選總統以來，已較前次有所調整改變。綜觀郭近期多數政見式發言並不全然無稽，至少都是技術即將可行或未來必然趨勢，而非部分人士渲染成的天方夜譚。然而仍遭媒體揭露後引發負面評價。
究其原因，郭台銘的人設刻板印象短期間尚未消除，任何良善建言都可能因此而美意打上折扣；甚至，當前民進黨治下的台灣已是民粹當道，都能有害統治的言論以及選舉政見，無不被惡意斷章取義、概化而曲解為存心不良、沒有實現可能等負面政治攻擊。而導致媒體上對郭友善的新聞貧乏的「現實」原因，則是因為沒有「親郭媒體」，或者更尖銳地說，郭自己沒有「媒體」。
因此即便郭台銘國際觀完勝對手，科技發展趨勢瞭若指掌；但是程式語言滿分的他，顯然政治語言學分沒修完，才會讓他每每發言受挫、又得不到應有的助攻傳播。這是郭的短板，如要爭取大位只能逆性而改別無捷徑。
郭短期內想要在媒體領域有所突破相對困難，因此務實地勤走下鄉、主動多聽地方民意與弱勢需求減少引領式的講話。在長處已經曝光過度之下，有策略性地將其短處化為長處，或許能為其的下一個階段換來更多的民意擁抱。至於那些綠色發出的有害雜音，郭台銘不聽也罷！
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