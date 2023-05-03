鬆綁倒數！拜登增派1500軍人至美墨邊境 防非法移民激增
美國五角大廈2日表示，美國總統拜登計畫在向南部邊境增派1500名現役軍人，以應對稍晚取消疫情邊境限制後，非法移民恐增加的情況，為保護邊境做足準備。美國現階段有2500名國民警衛隊士兵駐守在美墨邊境。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《路透社》、《華爾街日報》等外媒報導，五角大廈發言人萊德（Patrick S. Ryder）在聲明中指出，總統拜登將增派1500名現役官兵至美墨邊界，以填補美國邊境巡邏隊的工作。萊德強調，增派的軍人不會執法，主要將進行地面監控、數據輸入及倉儲支援和毒品偵查，讓邊境單位可以專心執行核心業務。
美國前總統川普在2020年疫情期間，發布「第42條法案」（Title 42），允許美國當局可以迅速驅逐未經許可越境的非法移民，且限制他們尋求庇護的機會。
不過這項法案將於5月11日結束，美國正針對應對可能大幅激增的移民人數。未來數周，非法越境人數可能翻倍，達到每天1萬或1.1萬人。
萊德在聲明中表示，增派的1500名現役官兵會在10日前抵達美墨邊境。除了這隻心不對外，美方目前在邊境還部署了約2500名國民警衛隊士兵。
針對美方的決定，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，美國是主權國家，墨西哥尊重美國的決定。