馬雲重執教鞭！獲「東大客座教授」新身份　分析：商業生涯畫句點

鬆綁倒數！拜登增派1500軍人至美墨邊境　防非法移民激增

▲五角大廈2日表示，美國總統拜登政府將臨時增派1500名士兵以幫助保護美墨邊境。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲五角大廈2日表示，美國總統拜登政府將臨時增派1500名士兵以幫助保護美墨邊境。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國五角大廈2日表示，美國總統拜登計畫在向南部邊境增派1500名現役軍人，以應對稍晚取消疫情邊境限制後，非法移民恐增加的情況，為保護邊境做足準備。美國現階段有2500名國民警衛隊士兵駐守在美墨邊境。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《路透社》、《華爾街日報》等外媒報導，五角大廈發言人萊德（Patrick S. Ryder）在聲明中指出，總統拜登將增派1500名現役官兵至美墨邊界，以填補美國邊境巡邏隊的工作。萊德強調，增派的軍人不會執法，主要將進行地面監控、數據輸入及倉儲支援和毒品偵查，讓邊境單位可以專心執行核心業務。

美國前總統川普在2020年疫情期間，發布「第42條法案」（Title 42），允許美國當局可以迅速驅逐未經許可越境的非法移民，且限制他們尋求庇護的機會。

不過這項法案將於5月11日結束，美國正針對應對可能大幅激增的移民人數。未來數周，非法越境人數可能翻倍，達到每天1萬或1.1萬人。

萊德在聲明中表示，增派的1500名現役官兵會在10日前抵達美墨邊境。除了這隻心不對外，美方目前在邊境還部署了約2500名國民警衛隊士兵。

針對美方的決定，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，美國是主權國家，墨西哥尊重美國的決定。

誤信美開放入境傳言　數百移民硬闖美墨交界邊關

校園槍擊太頻繁！美國德州學區祭新招　禁止學生帶書包到校

美歐面對中國不同調　CNN：一些歐洲官員認為美國是不可靠的盟友

查爾斯加冕典禮在即！英男闖白金漢宮扔子彈遭逮　還被搜出爆裂物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀