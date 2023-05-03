中一中校長為「烯環鈉」再道歉　盧秀燕：校方處理得宜

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林隆諺在記者會宣讀高二該班學生的致歉文，內容為「本班向全校原住民族同學及教職員工、全校師生致歉，也向全國原住民族朋友及社會大眾致歉。因本班今年園遊會文宣不尊重原住民族，深感抱歉。收到各方意見反映第一時間，本班自覺不妥立刻下架並刪除宣傳帳號，本班向大家致歉，保證日後更加謹言慎行。」
林隆諺表示，校方雖在園遊會前一天下午要求學生下架網路文宣，但已造成社會紛擾，校方深感抱歉，也希望各界在教育場域給校方一些空間與機會，他們一定會努力教育所有的孩子，讓一切儘快回到原本的步調。
林隆諺強調，所謂自由應該建立在族群互相尊重上，每個文化都有其淵源及寶貴價值，沒有任何一個族群應該被污衊、不該有任何一個群體被忽略，相信同學們都已學到寶貴一課，中一中將加強師生人文素養。原住民是台灣這片土地最早的主人，對於該事件，他對所有受到傷害的原民朋友致上12萬分歉意，希望全國各級學校單位能因此得到借鑑的經驗。
媒體詢問議員質疑校長沒在第一時間致歉，要求下台。林隆諺說，校方沒有任何理由與藉口，若需要備詢，他會親自到議會列席；至於懲處一事，該案由校長考核委員會處理，相信教育局會做出最好的調查結果，個人將尊重市府與委員會的決定。
對於被質疑未做好把關，林隆諺表示學生都未成年，輔導有其必要性，但人民的言論自由有規定，文件不得事先審查，學校走在界線兩端，「這是教育現場的兩難問題」，目前是授權班級、由老師指導，自主性發現名稱是否妥切，「很遺憾學生誤把惡趣味當成玩笑」。至於後續是否要審核，校方會討論，「不管是否改變，都會要求老師加強督導」。
台中市長盧秀燕今早出席南區的里民聯合活動中心動土典禮時，表示台中一中是全國最好的學校，孩子不但優秀且有創意，「他們有幽默感、偶爾想開開玩笑，但是有時玩笑開過頭了，對別人造成傷害，校長昨天已經向社會大眾道歉」。
盧秀燕認為，這是一個很好的教育，讓孩子從事件中知道，有時玩笑開過頭會去傷害到別人；事件發生後，學校處理得宜，孩子也學到經驗，這就是很好的教育，希望社會大眾把這件事情當做很好的教材，大家共同學習。