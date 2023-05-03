3月製造業景氣轉衰退藍燈　台經院：去庫存速度牽動未來表現

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然而，台經院廠商調查顯示，看好當月及未來半年景氣雖較2月調查為高，但看好未來半年景氣比重減少幅度高於看壞增加幅度，導致經營環境面指標出現微幅下滑。整體製造業景氣信號值由今年2月修正後的10.97分，減少0.56分至3月的10.41分，燈號由低迷的黃藍燈轉為代表「景氣衰退」的藍燈，為今年以來第二個藍燈。
就細部產業來看，在電腦、電子產品及光學製品業方面，雖受惠於伺服器、網通設備等雲端資料服務需求成長，但儲存媒體、電腦零組件等消費性電子產品需求續呈疲弱，外銷訂單、出口等指標年減幅皆為雙位數，加上基期偏高，影響需求面及原物料投入面等指標表現。在機械設備業方面，全球經濟放緩，影響業者投資意願，生產指數、出口及外銷訂單等指標年減幅皆逾2成。
展望未來，因歐美央行升息，引發部分銀行發生危機事件看似已解決，然而，銀行客戶和投資者仍感到不安，銀行可能再度出現擠兌，發生資本外流和倒閉，進而導致金融市場波動加劇，可能延緩各國經濟復甦腳步。
另外，中國兩會將2023年經濟成長政策目標訂為5%左右，表示在外需放緩，加上高科技受制美國管制，境內地方金融、債務及房地產等問題將制約消費活動恢復速度，經濟復復甦力道仍具高度不確定性，且從其經濟數據觀察，第1季固定資產投資年增5.3%，但港澳台商投資仍呈現負成長，顯示台商仍對中國投資環境存在信心不足問題，加上占台灣出口約4成的半導體業，雖在5G、AI、電動車等新興產業發展扮演重要角色，但全球庫存過多已影響近期表現，產業去化庫存速度將牽動台灣製造業表現，仍須觀察其未來變化情形。