樓梯爬半層就喘？竟是「心臟殺手」在搞鬼 有5症狀快就醫
今年45歲的小芷，6年多前開始覺得走路會喘，原先不以為意，但症狀越來越嚴重，甚至家中走幾步路接電話、爬不到1層的樓梯就喘到不行，至心臟科就診後，才發現罹患俗稱為「心臟癌症」的「肺動脈高壓」，馬偕紀念醫院心血管中心肺高壓介入醫學科主任吳懿哲表示，肺動脈高壓成因多樣，但早期診斷就能有效控制，提醒民眾，若常莫名出現「喘、咳、血（咳血）、腫、暈」等5症狀，就應積極到心臟專科就醫診治。
記者張志浩/綜合報導
據了解，小芷本身患有紅斑性狼瘡20年，但她從小討厭吃藥，醫師處方的藥物經常未規律服用，導致病況加劇，甚至在6年多年併發肺動脈高壓。高雄榮民總醫院肺高壓專業治療中心主任黃偉春指出，正常人休息時平均肺動脈為14mmHg（毫米汞柱），若超過20mmHg即為肺動脈高壓，當肺動脈血管壓力過高，供應血流至肺動脈的右心室會更用力收縮，長期下來，右心室因負荷過量逐漸擴大，將導致心臟衰竭、甚至猝死風險增高，且肺動脈高壓若末接受治療，病友確診後3年存活率不到4成，致死率高於癌症，因此又被稱為「心臟的癌症」。
黃偉春近一步說明，肺部是全身血液進行氣體交換的地方，當右側心臟無法有效將足夠的血液輸送到肺部進行氣體交換，人體缺氧狀態就容易出現疲倦、易喘、運動時呼吸困難或運動耐受度變差等症狀。但因為疾病相對罕見，加上症狀非屬肺動脈高壓獨有，因此醫生也不易診斷，早年外國研究顯示，從出現病徵到確診，平均要花3.9年。
至於民眾該如何評估自己是否有「肺動脈高壓」風險，吳懿哲提及，主要以症狀、運動耐受度和右心功能去評估，如果6分鐘走不完440公尺，就屬於中、高風險族群，日常生活中，民眾也可以透過「小綠人交通號誌」評測，正常人行走速率為每秒1.2公尺，而小綠人閃動秒速則是每秒0.8至1秒，若走不贏小綠人，就要小心了。
吳懿哲提醒，民眾若有家族遺傳使、自體免疫疾病或長期不明原因感覺喘，就要進一步注意，是否有「喘（呼吸困難）、咳嗽、咳血、下肢水腫、暈厥或頭暈」等5症狀出現，如有異狀就要立刻就醫，以免延誤治療。