桃園加強「路口不停讓行人」執法 張善政：擺脫「行人地獄」惡名
日前有外媒形容台灣為「行人地獄」，為改善行人安全，內政部警政署通令全國自5月1日起實施「路口不停讓行人」大執法，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及轉彎時不暫停讓行人優先通行，由原本小型車處罰新台幣2,000元、大型車處罰2,800元，一律提高處罰為法定罰鍰最高額3,600元，機車則維持1,200元。對此桃園市長張善政今（3）日上午主持市政會議時表示，桃園市自今（112）年1月起即開始加強「路口不停讓行人」取締，市府警察局會全力配合5月1日起全國大執法，提升道路交通安全。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，桃園市自1月起執行「路口不停讓行人」加強取締工作以來，1月至4月累計取締案件約2,900件，比去（111）年全年取締案件數量還高。張善政強調，真正的目的不是取締，而是希望駕駛人提高注意於路口禮讓行人，取締是不得已的手段，保障行人安全才是最重要的目的。
張善政說明，除了由警察單位在路口加強取締，近幾個月交通局也陸續進行多處路口交通改善工作，例如：針對塞車嚴重路段、行人穿越道太靠近路口導致車子轉彎來不及看清楚行人等設計不良路段，甚至從更早期的道路設計階段就納入行人安全考量。
張善政說，讓環境更安全是每個局處共同的事情，希望各局處發揮合作與創意一起努力，讓台灣早日擺脫行人地獄的惡名。