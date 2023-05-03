護理外交 奇美醫與美楊百翰大學護理學院締約再續前緣
▲奇美醫院院長林宏榮及楊百翰大學院長Dean Dr. Jane Lassetter雙方簽署合作協議書（圖／記者林怡孜攝，2023,05,03）
記者林怡孜/台南報導
2023-05-03 14:08:43
奇美醫院與美國楊百翰大學(Brigham Young University)於今(3)日簽訂「Dr. Jane Lassetter暨師生醫衛交流簽署合作協議書」，由奇美醫院院長林宏榮及楊百翰大學護理部院長Dean Dr. Jane Lassetter雙方簽署合作協議書，會後並互贈禮品，展開新的交流。楊百翰大學(簡稱BYU)1875年創校於美國猶他州普羅沃市，學生近35,000人，護理畢業生在健康照護領域展現優異，2020年US News全美大學排名第77名。此次締約楊百翰學護理部18位師生將來台研習18天，預計5/18返回美國。
奇美醫院院長林宏榮表示，奇美醫院與楊百翰大學的緣分始於2008年，由於護理部副部長江惠英與其教授Dr. Beth Cole的師生情誼，促成了雙方教學合作及跨文化實習的緣份，就此開啟奇美醫院護理外交的國際旅程。林宏榮說，從2009年首次簽約至2018年共續約3次，雙方教學合作與護理文化交流深獲楊百翰師生們的肯定，迴響不斷，成為該校學生海外實習的首選。來台見習的學生除了臨床護理交流經驗分享，也安排中醫體驗課程，認識拔罐、刮痧、穴位等中醫治療，假日休閒時間則安排體驗台灣文化及風俗民情。2014年的端午節就有包粽子及香包製作活動，楊百翰師生也組隊參加划龍舟競賽，體驗不同的文化風情。2020年起因新冠疫情影響，楊百翰大學暫停來台學習活動。如今全球疫情趨緩，醫療作業漸入常軌，2023年楊百翰大學護理學院則與奇美醫再續前緣。今年BYU院長Jane Lassetter PhD, RN專程前來台灣簽約，奇美護理部更安排參訪柳營奇美、佳里奇美、日照中心及產後護理等機構，還有奇美博物館的參觀行程。 ▲奇美醫院與楊百翰大學醫療交流團隊合影（圖／記者林怡孜攝，2023,05,03） 奇美醫院安排14位護理師為「楊百翰大學護理學院臨床教師」，與該學院教授Ryan Rasmussen、Stacie Hunsaker、Linda Orchard共同指導14位學生，實習單位安排從產房→病房→加護病房/居家護理所→安寧病房，體驗照護生、老、病、死的過程，將近3週的臨床見習活動，讓學生們認識台灣醫療環境、中西文化與疾病健康照護，從中學習全人照護的素養，以及了解奇美醫療「關懷、專業、效率」的核心價值。 楊百翰大學學生代表Desiree Addo表示，雖然中西文化不同，但在奇美見習的這幾天她看到台灣人民的友善，以及醫護人員幫助病人及家屬的服務熱忱，她也會將這樣的精神帶回去，讓病患獲得更好的照料，復原過程更順利。