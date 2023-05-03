特企／千億投資匯聚桃園火車站　新信義計畫區即將誕生

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三軌共構經濟效益 桃園正躍身為世界級大城
「桃園鐵路地下化工程」與「三心六線」工程規劃總經費逾4,700億元，預計2029年陸續轉軌切換通車，屆時桃園火車站中正路與延平路打通後，將沒有前、後站差別，更讓區域房市前景備受看好。
桃園車站將成為全台最萬眾矚目的火車站，每日通勤量僅次於臺北車站，日運量未來可望超過10萬人，再加上已有遠東百貨、新光三越、統領百貨、統領影城聚集的百貨商圈，未來商業活動勢必再提升，成為下一個信義計畫區。
桃園火車站規劃為地下5層的全方位車站，兼具轉運功能，可望帶來更多人流，地上層則有聯開大樓及購物中心，能串聯原有百貨聚落外，未來周邊生活機能會更趨完善；而三心六線交通路網，型塑北北桃一小時生活圈，使得車站周邊房價持續攀升。其中台鐵、桃捷綠線及棕線三鐵共構的桃園車站，作為鐵路地下化的重要樞紐點，未來完工後勢必成為國際級車站，有如日本的京都車站。
明築輝皇桃心地王 超前部署桃園核心
延平路、建國路、大林路在桃園新站商圈尚有大片土地未開發，現階段為房市親民區，且居住環境、生活品質優異；不僅鄰距桃園最大近30000坪陽明運動公園，搭配上建國國小、建德國小及福豐國中學區加持，與聖保祿醫院新建綜合醫療大樓預計112年啟用，及桃園捷運、車站地下化施工中等，多項重大建設利多加持，使「明築輝皇」擁有前瞻的地段價值與全方位的居住機能。
桃園火車站步行3分鐘即可抵達「明築輝皇」；基地面積達863坪，打造3棟地上14層、地下3層，總戶數151戶的壯麗外觀，產品規劃單層2併、4併與5併，房型2至3房，坪數從27坪至44坪，「明築輝皇」步行至桃園火車站僅需3分鐘，具前瞻性且高CP值建案。