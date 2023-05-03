T1聯盟遇到危機？台鋼獵鷹不滿聯盟判罰布拉

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為了強化吹判的正確性並引導本土裁判更加國際化，本季於112年2月15日本屆第9次常務理事會通過預算，聘請日本及澳洲裁判加入季後賽裁判行列，並獲得T1各球團的支持。惟事後聯盟卻在沒有告知與討論的情況下直接改聘菲律賓及馬來西亞的裁判。爾後台鋼獵鷹主動詢問進度卻遭到聯盟表示國際裁判皆相同，改找其他國籍裁判不需再經過常務理事會討論，聯盟高層的片面決定無從探討及改善。但球團只能接受並持續鼓勵球員全力拼戰，並闖進季後賽。
上週日獵鷹與海神首輪季後賽Game 2 賽事，台鋼獵鷹經檢討與檢視後，仍發現諸多判決疑點，盼聯盟針對裁判吹判尺度與判決做出說明，並非僅對球員裁罰。早在季初T1各球團已多方建議聯盟應持中立角度且提出改善，但台鋼獵鷹認為本季聯盟並沒有針對裁判尺度做檢討與規劃，尺度除因人而異之外，也出現相同裁判卻尺度不同的狀況，至今聯盟未能針對尺度不一提出說明，聯盟無能處理，也不願容納要求改進的聲音。只對球團與球員祭出罰金與罰則，不斷對各球團跟球員開罰，企圖掩蓋聯盟無法對於裁判尺度及改善的事實。球團抗議至今力不從心、無能為力。針對本次判決，球團只能於Game 3賽前繳交罰款，因為不繳交罰款無法上場比賽，為了場上全力拼戰的球員，球團只能無奈繳交罰款，換取球員表現的空間，但這個行為不表示獵鷹同意聯盟的裁罰。
2021年台鋼獵鷹於台灣臺南扎根，台南基層籃球風氣不盛，硬體不足無適合場館依舊投入大量資源，辛苦培養球迷與籃球風氣，倉促成軍下從墊底的球隊，隔年至今競爭至例行賽第二名，過去最相挺與聽從聯盟指示的台鋼獵鷹，至本季快結束還得面對如此不公，聯盟無法給予改進與協助，不斷開罰各球團掩蓋無法改進之事實。球團深感不公與遺憾。