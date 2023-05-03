泰山經營權之爭燒到刑事局！董事劉偉龍、刑事局員警遭控違法搜索
泰山企業經營權之爭越演越烈，泰山公司控訴在4月20日當天16時許，公司召開薪酬委員會、審計委員會及董事會時，市場派董事劉偉龍卻和刑事局報案，誣指董事杜英達遭恐嚇，現場多位員警進入公司違法搜索、干擾議事，因此金（3）日由董事長詹景超委任律師赴台北地檢署，對劉偉龍、刑事局林姓隊長提告涉嫌違法搜索及無故侵入住居等罪。
記者林莞茜／綜合報導
泰山公司表示，當天杜英達在當場表達並未遭恐嚇，卻依舊遭刑事局員警帶走，使得會議被迫中斷，控訴劉偉龍利用對法律的熟悉，玩弄法律，刑事局林姓隊長及員警身為執法人員，也視法律於無物，且強行進入公司進行違法搜索，已涉犯強制、侵入住宅等罪，為維護公司、股東權益，決定告發，也不排除將對劉偉龍等人提起民事訴訟。
而刑事局則澄清當日有收到黑道企圖危害的報案，才派員前往查察，待釐清及確認安全無虞後即離開，絕不會介入私人企業內部紛爭。刑事局也強調，「掃黑」為當前重點工作，警察機關接獲有黑道幫派情資或有人身安全遭脅迫危害等情況，即應到場處理，以防止危害發生，警方對於民眾報案，均秉持勿枉勿縱的原則，積極查處，另報案人如有報假案或有誣告情事也絕不寬貸。