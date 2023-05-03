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新冠疫情升溫！羅一鈞示警：3疾病恐捲土重來

▲今（3）日疾管署副署長羅一鈞提醒，腸病毒、登革熱、流感等疾病在今年都有可能捲土重來。（圖／記者許若茵攝，2023.05.03）
▲今（3）日疾管署副署長羅一鈞提醒，腸病毒、登革熱、流感等疾病在今年都有可能捲土重來。（圖／記者許若茵攝，2023.05.03）

記者許若茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心1日已解編，但新冠肺炎病毒並未消失，本週疫情也較上週呈現緩升趨勢。今（3）日疾管署副署長羅一鈞提醒，腸病毒、登革熱、流感等疾病在今年都有可能捲土重來，高風險民眾外出仍建議戴口罩。

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隨著新冠肺炎法定傳染病等級調降，中央流行疫情指揮中心也正式解編，不過昨（2）日疾管署指出，本土新冠肺炎疫情呈現緩升趨勢，並檢出5例「大角星」XBB.1.16個案。

今羅一鈞受訪時表示，本土第三波疫情從春節後至今已有3、4個月，目前看起來有緩升趨勢，可能與最近防疫降級、口罩鬆綁措施，民眾聚會出遊增加有關，這波疫情可能會緩增直到6月底、7月初都有可能。

羅一鈞提醒，這段時間內，高風險長者或是慢性病患，外出還是建議盡量戴口罩，避免到人潮擁擠之處，若有相關症狀，建議自行做篩檢後，盡速就醫讓醫師評估開立口服抗病毒藥物。

防疫降級後，許多民眾都會赴國內外旅遊，羅一鈞也提醒，要特別注意旅遊相關傳染病，例如近期流行的猴痘，可能會透過一些人與人的親密接觸而傳染。

羅一鈞示警，在過去3年新冠疫情中，比較沒有出現的腸病毒、登革熱、流感，「事實上今年都有可能捲土重來」，建議民眾夏天要注意清理居家積水容器、避免蚊子叮咬，也要勤洗手，注意校園清潔消毒，避免春季到暑假期間腸病毒流行，引發兒童重症增加。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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