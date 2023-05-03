新冠疫情升溫！羅一鈞示警：3疾病恐捲土重來

我是廣告 請繼續往下閱讀
今羅一鈞受訪時表示，本土第三波疫情從春節後至今已有3、4個月，目前看起來有緩升趨勢，可能與最近防疫降級、口罩鬆綁措施，民眾聚會出遊增加有關，這波疫情可能會緩增直到6月底、7月初都有可能。
羅一鈞提醒，這段時間內，高風險長者或是慢性病患，外出還是建議盡量戴口罩，避免到人潮擁擠之處，若有相關症狀，建議自行做篩檢後，盡速就醫讓醫師評估開立口服抗病毒藥物。
防疫降級後，許多民眾都會赴國內外旅遊，羅一鈞也提醒，要特別注意旅遊相關傳染病，例如近期流行的猴痘，可能會透過一些人與人的親密接觸而傳染。
羅一鈞示警，在過去3年新冠疫情中，比較沒有出現的腸病毒、登革熱、流感，「事實上今年都有可能捲土重來」，建議民眾夏天要注意清理居家積水容器、避免蚊子叮咬，也要勤洗手，注意校園清潔消毒，避免春季到暑假期間腸病毒流行，引發兒童重症增加。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。