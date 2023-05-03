瘋媽祖遶境完「腳超痛」！　醫師教「行前、後預防招術」

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走久出現疼痛感 足底筋膜炎多腳跟疼痛腳底大部分是走久了出現疼痛感，主要為足底筋膜炎。大部分人的腳底為弓型構造，有一條足底筋膜，類型弓弦的功能，具有彈性，可能因年紀增長而逐漸失去彈性，或是走太久而彈性疲乏。通常腳跟疼痛較多（約70％），有30％則是痛腳底的前段。
足底筋膜炎選鞋四大重點 減輕腳底壓力張訊建議這類病人，要靠鞋子來減輕腳底壓力，挑選鞋子重點如下：
1. 氣墊鞋：鞋底厚一點，減少著地的壓力。
2. 鞋尖側面看起來略翹：稍微可緩衝著地的壓力，起步時不需太用力。
3. 鞋底內側加足弓墊：腳是弓型，踩地時前後都貼地，中間部分卻懸空，踩地時可能拉扯到足底筋膜，可靠足弓墊來緩衝。至於足弓墊該怎麼選？因人而異，不是貴就好，判斷標準是足弓服貼，手指伸不進去，像踩在沙灘裡，有助分散足弓壓力。而扁平足或高弓足，可能需要特別訂製。
4. 鞋背軟硬適中。
腳踝預防韌帶發炎 選鞋兩側高、鞋底磨損勿再穿腳踝類似避震器的功能，側面不太能動，韌帶很容易受傷，像是有人打籃球「翻船」，就是扭傷韌帶。遶境長時間走路，腳踝兩側會疼痛，多半是韌帶發炎。張訊建議選擇兩側較高的鞋子，如籃球鞋，兩側包覆性高，比較不會拐到；試鞋時，鞋跟後方要能伸入1、2根手指，側面則要緊密。注意鞋子後方不要太高，以免卡住阿基里斯腱，腳跟容易磨破皮。
此外，可觀察自己穿很久的鞋子，鞋底磨損如果歪一邊，表示腳著地時偏向那一側，多數人都是內翻，鞋跟外側磨損較嚴重。已經磨損到歪一邊的鞋子就不要再穿了，很容易拐到腳。
預防「鐵腿」靜脈曲張 小腿可穿透氣彈性襪小腿主要是俗稱「鐵腿」的問題，多半是因靜脈曲張。遶境的信徒很多是50、60歲，除肌肉痠痛，可能原本就有靜脈曲張或栓塞問題，遶境建議量力而為，以免受傷。
遶境一走就是300多公里，扣掉休息、睡眠時間，平均每小時走5、6公里左右，建議每小時要休息10分鐘。如果容易鐵腿，張訊建議穿彈性襪，天熱穿不住的話，可選透氣的、不要太厚，重點是不要悶，壓力1級就可以，不用選到醫療級，穿的時候腳朝上比較容易穿。
單純水腫可熱敷 腳底痛必須冰敷張訊表示，腳是人的第二心臟，如果壓力太大，血液會推不回心臟。遶境走了一天，回到休息處，可將雙腿抬高，若沒消腫，就表示負荷過大。單純的水腫，可以熱敷，如果壓腳底很痛，就屬於急性發炎，必須冰敷，若不確定是急性或慢性發炎，可嘗試泡溫水，腳伸進去受不了，就表示是急性期，建議中斷行程，立即就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57677
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