閱讀動起來！高市圖攜手學校推動「全齡共讀、閱動健康」

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高市圖代理館長林奕成強調，營造健康有活力的氛圍一直是三民分館努力目標，各方資源互動連結，以「健康、生態、生活、生命」為軸向，高市圖很開心能連結到高醫大學及育英醫專教學及醫 康保健需求，感受閱讀動起來的舒暢感。
高醫大學校長楊俊毓表示，該校與三民分館可說是老鄰居了，雙方以往合作健康講座及諮詢部分，未來可嘗試部分教學場域移往圖書館，除課程以外，學生可以直接服務圖書館分齡分眾讀者。
育英醫專董事長侯明鋒表示，三民公園、圖書館閱報區、研習教室、小劇場都是該校學生最棒的實習場域，跨域整合多方專業與資源並串接在地社區生活，讓長幼讀者在最熟悉的環境中，體驗到最合適專屬服務。
高雄醫學大學董事長陳建志、育英醫專名譽董事長楊俊明分別捐贈「喜閱網」及「生活保健」專區，結合兩校資源強化三民圖書分館特色，打造「全齡共讀、閱動健康」主題館，滿足國小學童及樂齡族群閱讀需求，另方面還將高醫大學、育英醫專實習服務、醫院醫療諮詢講座帶入圖書館場域，落實分齡分眾、社會共融多元化服務。
多位樂齡長者及學童到場共讀，體驗閱讀動起來的舒暢感，大家都開心地說：「以後會常來三民圖書館讀冊、做運動，很舒服！」三民圖書分館位於三民公園內，環境優美寧靜，成立至今40年與附近社區生活圈都屬於高雄早期開發商圈，鄰近高醫大學、三民國中、博愛國小、愛國國小也是校史悠久，考量地緣關係及人口結構，該館館藏以「生活保健」書類為主。
（高雄市立圖書館廣告）