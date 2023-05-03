侯友宜喊疫情間正副元首未關心　綠議員爆侯昔僅要求不要對他指點

閱讀動起來！高市圖攜手學校推動「全齡共讀、閱動健康」

▲「全齡共讀、閱動健康」主題館，滿足國小學童及樂齡族群閱讀需求。（圖／高市圖提供）
▲「全齡共讀、閱動健康」主題館，滿足國小學童及樂齡族群閱讀需求。（圖／高市圖提供）

生活中心/綜合報導

高雄市立圖書館草衙分館以樂齡長照主題圖書館獲得111年衛福部國健署「共老獎」殊榮，也是全國第一個擁有該獎項的公共圖書館，這份榮耀持續延伸至其他分館。高雄醫學大學、育英醫護管理專科學校、高雄市立圖書館昨（2）日簽署MOU備忘錄，以三民分館「生活保健」特色館藏，合作建構「全齡共讀、閱動健康」多面向服務，讓讀者體驗閱讀動起來的趣味。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄醫學大學、育英醫護管理專科學校、高雄市立圖書館2日簽署MOU備忘錄。（圖／高市圖提供）
▲高雄醫學大學、育英醫護管理專科學校、高雄市立圖書館2日簽署MOU備忘錄。（圖／高市圖提供）
MOU簽署儀式會場中，樂齡長輩及幼童一起體驗閱讀動起來的樂趣，特別邀請育英醫專名譽董事長楊俊明的母親－楊陳桂英女士展示槌球運動，高齡97歲的楊媽媽擊出三球，命中率百分百，超強的肢體協調性及眼力贏得現場掌聲歡呼。

高市圖代理館長林奕成強調，營造健康有活力的氛圍一直是三民分館努力目標，各方資源互動連結，以「健康、生態、生活、生命」為軸向，高市圖很開心能連結到高醫大學及育英醫專教學及醫　康保健需求，感受閱讀動起來的舒暢感。

高醫大學校長楊俊毓表示，該校與三民分館可說是老鄰居了，雙方以往合作健康講座及諮詢部分，未來可嘗試部分教學場域移往圖書館，除課程以外，學生可以直接服務圖書館分齡分眾讀者。

育英醫專董事長侯明鋒表示，三民公園、圖書館閱報區、研習教室、小劇場都是該校學生最棒的實習場域，跨域整合多方專業與資源並串接在地社區生活，讓長幼讀者在最熟悉的環境中，體驗到最合適專屬服務。

高雄醫學大學董事長陳建志、育英醫專名譽董事長楊俊明分別捐贈「喜閱網」及「生活保健」專區，結合兩校資源強化三民圖書分館特色，打造「全齡共讀、閱動健康」主題館，滿足國小學童及樂齡族群閱讀需求，另方面還將高醫大學、育英醫專實習服務、醫院醫療諮詢講座帶入圖書館場域，落實分齡分眾、社會共融多元化服務。
 

▲「全齡共讀、閱動健康」主題館，還將醫院醫療諮詢講座等帶入圖書館場域，落實分齡分眾、社會共融多元化服務。（圖／高市圖提供）
▲「全齡共讀、閱動健康」主題館，還將醫院醫療諮詢講座等帶入圖書館場域，落實分齡分眾、社會共融多元化服務。（圖／高市圖提供）
多位樂齡長者及學童到場共讀，體驗閱讀動起來的舒暢感，大家都開心地說：「以後會常來三民圖書館讀冊、做運動，很舒服！」三民圖書分館位於三民公園內，環境優美寧靜，成立至今40年與附近社區生活圈都屬於高雄早期開發商圈，鄰近高醫大學、三民國中、博愛國小、愛國國小也是校史悠久，考量地緣關係及人口結構，該館館藏以「生活保健」書類為主。

▲多位樂齡長者及學童到場共讀，體驗閱讀動起來的舒暢感。（圖／高市圖提供）
▲多位樂齡長者及學童到場共讀，體驗閱讀動起來的舒暢感。（圖／高市圖提供）
（高雄市立圖書館廣告）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

特企／千億投資匯聚桃園火車站　新信義計畫區即將誕生

特企／龜甲萬獲「TQF Clean驗證」　高敏敏分享新飲食趨勢

特企／LG從根本改善帶動業績成長！首季財報營收創破紀錄成績

特企／好住才是王道！解析台中頂級生活宅新趨勢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀