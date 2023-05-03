「期許為人民服務的心不變」 陳建州轉戰政壇？一席話被萬人推爆
陳建州（黑人）現為職籃聯盟P. LEAGUE+執行長，體壇、演藝圈人脈廣闊的他，昨（2日）在生日文提到「期許自己為人民服務的心不變」，被聯想有意轉戰政壇，吸引超過2萬名粉絲按讚，力拱黑人出來選議員。
記者楊穎軒／綜合報導
黑人2日迎來46歲生日，他在粉專分享和老婆范瑋琪、雙胞胎兒子的戲水照片，寫道：「一轉眼46歲了...期許自己為人民服務的心不變，努力為社會帶來更多貢獻！」接著許下生日願望，希望家人和朋友都平安、身體健康，聯盟的所有球員都不要受傷。
其中「期許自己為人民服務的心不變，努力為社會帶來更多貢獻」這句話被認為有弦外之音，不少粉絲留言：「黑人哥，生日快樂！全家平安！但怎麼感覺要競選什麼的...我會投給你」、「穩重型，操守，口才皆佳，應尋求政黨提名參選議員」、「黑哥是要從政了嗎？」
多數粉絲肯定黑人對本土籃球發展的貢獻，「謝謝黑人哥創立的聯盟為我們帶來開心還有快樂」、「籃球因為你變得好好看」、「謝謝用心帶來優質聯盟！讓我們跟小孩有這麼好看的比賽可以觀賞」、「謝謝你對台灣籃球所做的一切」、「感謝給我們帶來了對籃球運動的熱情～全家大小都能參與的活動」、「永遠支持你們這一家」！