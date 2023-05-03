68歲蕭大陸遭侯怡君出賣 見華麗排場驚呼「預習葬禮」
藝人侯怡君與蕭大陸愛情長跑20年，最終在2021年修成正果，適逢今（3）日蕭大陸68歲生日，侯怡君特別請來「綜藝團」樂隊姊姊替他奏樂，還送上168顆壽桃，讓蕭大陸笑說「根本預習將來我的葬禮」。
記者薛羽彤/綜合報導
侯怡君昨（2）日在臉書PO出自己和《市井豪門》劇組為蕭大陸慶祝生日的影片，侯怡君先是騙蕭大陸進棚，劇組拉起紅布條上面寫著「福如東海，壽比南山」，接著出現女子康樂隊替蕭大陸奏樂，蕭大陸嚇傻坐著邊打拍子，慢慢融入氣氛，之後眾人送上168顆壽桃，祝賀他68歲生日。
蕭大陸身為《市井豪門》的製作人，生日許願該劇收視開紅盤、節節高升，他坦言這是他生平第一次過生日，因為他認為生日是母親的受難日，所以從不過生日。看到康樂隊伴奏，蕭大陸笑說根本是預習他將來的葬禮，還難得公開喊老婆，「我老婆第一次出賣我」。
侯怡君在臉書寫上，「親愛的老公生日快樂，這團綜藝團是把（退休的姐姐們）特地找回來替你慶生，不多，加起來差不多1000歲，你應該很感動吧！」她表示，蕭大陸常說過日子比過節日重要，影片中蕭大陸手足無措、笑得很燦爛，她也虧老公：「口嫌體正形容最恰當不過了，總之...希望你未來的每一天都能開開心心、身體健康、平安喜樂。」