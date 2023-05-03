指揮中心解散就穩了？醫示警「沒本錢鬆懈」：流行病不會消失
隨著新冠疫情趨緩，成立超過1000天的「指揮中心」日前也宣佈解散，不過疫情降級後民眾就可以完全放心了嗎？台灣感染症醫學會指出，經過問卷調查，發現疫情後，超過70%民眾會更留意病毒相關資訊，67％認為新興病毒性疾病將會成為人類生活常態，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞也強調：「疫情指揮中心解散並不代表病毒不具威脅，大眾應對所有傳染性疾病有正確認知，才是有效防疫的關鍵。」
記者張志浩/綜合報導
根據「新冠疫後傳染性疾病知多少」民調，疫情進展至今，86%的民眾表示對於疫情早已無感或變樂觀，主因是疫情流感化或以輕症居多，以及積極做好防疫措施等。但卻仍有13.7%的民眾反而表示依然恐懼與害怕，進一步分析其防疫認知，發現這群民眾較不積極關心病毒疾病相關資訊。
台灣感染症醫學會理事長王復德表示，臨床上觀察，民眾容易對於疾病「認識不足」而感到焦慮恐慌，其中近80%民眾認為，對病毒的認識程度是防疫的關鍵，75％民眾經過新冠疫情後，更會去了解病毒疾病的傳染途徑、預防方式、治療方式等，但卻只有不到10％民眾可分辨出病毒與細菌類疾病。
病毒威脅不曾消失！王復德強調，早在COVID-19之前， HIV、B肝、C肝等疾病就已經持續影響人民健康，不過卻有高於20%的民眾不知道引起愛滋病的HIV是病毒，連國病B肝、C肝都只有不到60％的人知道是病毒性疾病，顯見民眾病毒知識教育仍需加強。王復德表示，「未來仍有可能會出現其他新興病毒性疾病危害人類生活，透過了解病毒疾病特性、定期篩檢降低可能的病毒潛伏期、才能及早保握最佳治療時機。」