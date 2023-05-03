星宇合作五月天被內批「不吉利」！竟是Mayday觸禁忌 原因曝光
星宇航空近日話題不斷，才剛在4月底首航北美，如今又傳出與天團五月天合作的消息，日前便有人目擊五月天成員現身桃機的星宇機棚，現場除了有飛機，還能看到大大的「MAYDAY」字樣。對此，星宇說明只是在拍MV，而是否有其他合作則沒有多加透露，不過航空業界人士對此相當不看好，因為五月天的「英文團名」對他們來說很不吉利，是在緊急危難下才會用到的詞彙。
記者李惠婷/綜合報導
五月天日前被目擊現身在星宇機棚，相信音樂對此說明是在拍MV，星宇後續證實，並希望大家不要有太多聯想。不過消息傳出後仍引發各界譁然，如同大眾傳播業、醫護業避諱收到「鳳梨酥」、「芒果」等，象徵著「生意旺旺來」和「忙」的禮物，航空業也有著自己的禁忌，除了要避免有「墜機」諧音的「醉雞」，另一個就是天團五月天的英文名子「MAYDAY」。
台派女神徐閉便在臉書指出，這樣的合作就像在玩「地獄哏」，因為「Mayday是船隻或飛機遇難時的求救訊號」；據《UDN》報導，前艙機師也認為星宇找「Mayday」合作非常不吉利，因為這是機師們在危及性命時必須喊出的求援口號，直批「難道以後旅客搭星宇就猛喊Mayday嗎？」
不過，對於此類行業禁忌，每個人的接受程度都不一樣，部分機師不以為然，認為此事無傷大雅，更有人覺得星宇這次與五月天的合作成功帶動話題。