林昶佐、吳沛憶偕萬華青山宮赴日演出　推動台日廟會文化交流

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林昶佐透露，為了這次台日廟會文化交流，青山宮廟方從去年底便開始籌備，並由自己的團隊協調文化部、外交部、華航及台灣駐大阪辦事處支援協助；另外，吳沛憶爭取文總協辦，終於讓一行超過60人的團隊順利成行，讓首次萬華與日本祭典的交流圓滿達成。
林昶佐表示，萬華是擁有豐富文化資產的台北古城區，逾百年歷史的「艋舺大拜拜－青山王遶境」是台北三大傳統祭典之一，青山宮的八將團更是獨樹一格的陣頭文化。這幾年在青山宮、林昶佐國會團隊、文化總會、吳沛憶議員團隊、在地青山里李昭成里長等許多團體的合作下，透過包括搖滾樂團演出、在地店家特色市集、展覽、導覽等多元形式結合了傳統文化與現代風格，吸引了跨世代的觀光客來訪萬華，他邀請熱愛台灣的日本旅客們一定要來萬華深度觀光。
除了出席青山宮表演活動，林昶佐也以國會議員的身份代表萬華拜會高岡市政府、高岡市議會及砺波市政府，並全程以流利的日語致詞，讓日方代表相當驚艷，他表示，「以前在日本發行了七張專輯，有兩張是日語專輯，所以有一點日語基礎，很榮幸在重要時刻能派上用場」，林昶佐也在發言時感謝日方本次的演出邀請，也強調更期待未來台日兩國在教育、體育、觀光等面向有更密切的合作。