郭台銘喊一縣市一核電廠　新北綠議員呼籲侯友宜表態

積極爭取代表國民黨徵召2024總統大選的鴻海集團創辦人郭台銘，在喊出「一縣市一小型核電廠」口號後，新北市議會民進黨團今（3）日發布聲明譴責，呼籲同樣爭取黨提名的新北市長侯友宜也要明確表明對核能發電的態度。稍早出席議會備詢的侯友宜則是回應每個人對能源政策都有表示意見的空間，只要討論讓台灣如何不缺電，大家有共同的方向，才是最重要的。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議員、民進黨團總召集人鄭宇恩表示，「展綠、增氣、減煤、非核」是總統蔡英文提出的綠色能源政策，而目前國民黨可能提名的總統候選人中，郭台銘已經明確表態支持核能，另一位即將烙跑參選總統的侯友宜，是不是也要明確表明對核能發電的態度，這不只是為了台灣人民，更是為了現在正受核安威脅的新北市民表態。
鄭宇恩提到，郭台銘先前提出要在高雄半屏山蓋小型核電廠，就已讓各界議論紛紛，現在又提出「每個縣市蓋小型核電廠」，完全是不切實際的政策，也不符合台灣現行的能源政策，更不顧各縣市民眾的安全。
鄭宇恩指出，民進黨反對核能發電，最主要的原因是因為台灣三座核電廠所產生的核廢料還找不到最終處置場，而全台三座核電廠中，就有兩座位在新北市境內，核電廠所產生的高、低階核廢料也仍存放在新北市，附近居民要承受半世紀以上的核安風險；對於位於板塊交界的台灣，隨時可能帶來不可預測的天然災害，強調「每個縣市蓋小型核電廠」完全是謬論。