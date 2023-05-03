郭台銘拋各縣市設核電廠　綠委：票投國民黨、家家核廢場

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙天麟表示，郭台銘字字句句都在對高雄的傷口灑鹽，左楠地區過去飽受石化工業之苦，在民進黨執政下，左營已經變成北高雄的生態園區和巨蛋商圈所在，楠梓也將轉型成更先進製程的半導體製造基地。趙天麟痛斥，郭台銘用謊言造謠台積電不來高雄，是對高雄士氣的打擊，現又加碼每縣市蓋小型核電廠，豈不是「票投國民黨，家家核電廠」？趙天麟要求，國民黨主席朱立倫應對此向高雄市民道歉。
林楚茵提到，郭台銘不是要透過民主機制爭取國民黨的總統餐選人，但為何上演反民主的專斷行為，在2021年12月18日的四大公投中，絕大多數城市、高達426萬票反對重啟核四，這是全國民意的決定，但郭台銘卻揚言一縣市蓋一小型核電廠，這難道是要學習近平當獨裁者，痛批國民黨總統參選人是「大話郭」、「空話侯」，難道這就是朱立倫要支持的人選。
洪申翰直言，國民黨在能源政策的討論上是非常不負責任，每天恐嚇全民說會缺電，但卻帶頭反對燃氣、反對新增再生能源，不找解方的反對是為反對而反對。洪申翰也指出，郭台銘所提的小型核反應爐（SMR）是不確定性很高的技術，以此作為台灣能源問題解方，但若技術發展未如預期，這將置台灣經濟於何地呢。
何博文強調，國民黨反對燃煤、反對燃氣、反對再生能源，只有一個目的是想「搞爛台灣」，痛批郭台銘，北海岸好不容易因廢核家園重見曙光，但重啟核四的荒謬言論又將北海岸居民打入萬丈深淵，另痛斥國民黨文傳會主委洪孟楷，作為現任立委，有為北海岸的居民發聲嗎？洪孟楷一方面擁護核能，但又反對核廢料貯存場，對於郭台銘每縣市蓋核電廠的立場是什麼？請公開出面說清楚。
何博文也在記者會上為北海岸居民請命，希望核能發電後端營運基金可納入居民代表，並挹注大量資源在北海岸的公共建設，打造無煙囪工業，以此重振北海岸、發展當地觀光事業。
李姸慧說，郭台銘的驚句嚇死所有新竹的科技人，郭董對核能認識如此中空卻還大肆評論，堪稱是「郭不懂」，小型核電SMR反應爐需要高達20%濃度的鈾燃料，且會製造出更多的核廢料，核廢料的問題該如何解決，SMR反應爐的燃料僅有俄國企業銷售，若真如郭台銘所言，每縣市都蓋小型核電廠，豈不是將台灣的能源安全、國家安全都交到「俄中聯盟」手上。