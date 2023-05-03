「低薪是教育出問題！」柯文哲：平均起薪低的科系一定要收掉

郭台銘拋各縣市設核電廠　綠委：票投國民黨、家家核廢場

▲郭台銘拋出各縣市成立小型核電廠議題，綠委轟「票投國民黨，家家核廢場」。（圖／記者陳威叡攝，2023.05.03）
▲郭台銘拋出各縣市成立小型核電廠議題，綠委轟「票投國民黨，家家核廢場」。（圖／記者陳威叡攝，2023.05.03）

記者陳威叡／台北報導

角逐國民黨總統參選人的郭台銘，近日來為爭取黨內支持，先是提出高雄半屏山設置核電站引發爭議，隨後又提出各縣市成立小型核電廠，對此民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵、洪申翰、新北市立委第一選區參選人何博文以及台灣新政協會理事長李姸慧共同召開記者會，痛斥國民黨政治人物應對郭的驚世駭俗言論表態，否則選前不表態，選後馬上蓋，豈不是「票投國民黨，家家核廢場」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王定宇指出，郭台銘作為國民黨預備提名的總統候選人選，主張每縣市蓋一小型核電廠，這等同是每縣市都可能成為核廢料最終處置場，要求國民黨主席、執政縣市首長、立委及新竹市長高虹安等人，都應出面說清楚對郭台銘的態度是支持、反對或抗議？否則就像新竹縣長楊文科蓋焚化爐，「選前不表態，選後馬上蓋」。

趙天麟表示，郭台銘字字句句都在對高雄的傷口灑鹽，左楠地區過去飽受石化工業之苦，在民進黨執政下，左營已經變成北高雄的生態園區和巨蛋商圈所在，楠梓也將轉型成更先進製程的半導體製造基地。趙天麟痛斥，郭台銘用謊言造謠台積電不來高雄，是對高雄士氣的打擊，現又加碼每縣市蓋小型核電廠，豈不是「票投國民黨，家家核電廠」？趙天麟要求，國民黨主席朱立倫應對此向高雄市民道歉。

林楚茵提到，郭台銘不是要透過民主機制爭取國民黨的總統餐選人，但為何上演反民主的專斷行為，在2021年12月18日的四大公投中，絕大多數城市、高達426萬票反對重啟核四，這是全國民意的決定，但郭台銘卻揚言一縣市蓋一小型核電廠，這難道是要學習近平當獨裁者，痛批國民黨總統參選人是「大話郭」、「空話侯」，難道這就是朱立倫要支持的人選。

洪申翰直言，國民黨在能源政策的討論上是非常不負責任，每天恐嚇全民說會缺電，但卻帶頭反對燃氣、反對新增再生能源，不找解方的反對是為反對而反對。洪申翰也指出，郭台銘所提的小型核反應爐（SMR）是不確定性很高的技術，以此作為台灣能源問題解方，但若技術發展未如預期，這將置台灣經濟於何地呢。

何博文強調，國民黨反對燃煤、反對燃氣、反對再生能源，只有一個目的是想「搞爛台灣」，痛批郭台銘，北海岸好不容易因廢核家園重見曙光，但重啟核四的荒謬言論又將北海岸居民打入萬丈深淵，另痛斥國民黨文傳會主委洪孟楷，作為現任立委，有為北海岸的居民發聲嗎？洪孟楷一方面擁護核能，但又反對核廢料貯存場，對於郭台銘每縣市蓋核電廠的立場是什麼？請公開出面說清楚。

何博文也在記者會上為北海岸居民請命，希望核能發電後端營運基金可納入居民代表，並挹注大量資源在北海岸的公共建設，打造無煙囪工業，以此重振北海岸、發展當地觀光事業。

李姸慧說，郭台銘的驚句嚇死所有新竹的科技人，郭董對核能認識如此中空卻還大肆評論，堪稱是「郭不懂」，小型核電SMR反應爐需要高達20%濃度的鈾燃料，且會製造出更多的核廢料，核廢料的問題該如何解決，SMR反應爐的燃料僅有俄國企業銷售，若真如郭台銘所言，每縣市都蓋小型核電廠，豈不是將台灣的能源安全、國家安全都交到「俄中聯盟」手上。

郭台銘喊一縣市一核電廠　新北綠議員呼籲侯友宜表態

今日廣場》沈迺訓／郭台銘應先突破性格上的自我

郭台銘稱90天內讓詐騙集團消失　林右昌：盼遏止但要務實以待

獨／首位藍營縣市長表態？郭台銘4日訪南投縣議會　拜會許淑華

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀