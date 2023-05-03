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傳統電鍋容易落入食安危險
傳統電鍋運作原理是利用外鍋底板電熱管加熱，當外鍋水量蒸發殆盡，外鍋底板溫度開始飆升超過100℃，此時會觸動底板偵測溫度裝置而停止電熱管加熱，電路切換至保溫電路進行約65℃的保溫功能。
不同品牌或型號保溫溫度可能不同，而且傳統電鍋鍋蓋也非完全密封，較難確定保溫時，可以一直維持在超過60℃的狀態。如果溫度介於7~60℃之間稱為「危險溫度帶」，因為許多細菌在此段溫度間，都能快速生長繁殖。
飯菜保溫要高於攝氏 60 度
食藥署提醒，餐點製備完畢後，應儘速食用，如未能馬上食用，最好保溫在60°C以上，或儘速冷藏(7°C以下)或冷凍(-18°C以下)保存。保溫時間一旦太長，食品容易有腐敗變質的情形發生。
台灣電力公司也以圖文提醒，過去在天氣寒冷的時候，許多民眾習慣煮好的飯菜習慣將飯菜長時間放在電鍋內保溫，甚至放隔夜方便直接加熱。但若溫度不足情況下，飯菜只要在室溫下放超過1~2小時，細菌就會開始大量繁殖。
因此要達到抑制細菌生長的環境，溫度必須要高於60℃或是冷藏低於7℃。建議吃不完的食物放涼後還是趕緊放冰箱，下次要吃的時候再加熱，省去食物保溫的耗電量又避免把細菌吃下肚。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 剩菜別再放電鍋保溫！夏天食物易腐壞落入「細菌孳生帶」