張文綺爆出戀上陳漢典　羞曝2人私下「最大連結」

藝人張文綺結束上一段姊弟戀後，近來與未曾合作過的陳漢典，被目擊一同聚會，引發眾人好奇2人私下交情，她今（3）日出席「炸綺來」鹹酥雞首間加盟店開幕記者會時，也澄清與陳漢典真正互動就只有2次，一是對方上月因節目《請問 今晚住誰家》，與王傳一一同下台中力挺她的新店，另一次就是上次聚會，平常並沒有太多聯繫，開玩笑說：「我們最大的連結，就是一起吃鹹酥雞。」
記者侯家瑜/台北報導
張文綺稱讚陳漢典是一個非常好的哥哥，也還原當天晚上會一同聚會的原由，「我邀請製作人吃飯，因為製作人有帶老婆，所以他也請我帶個男伴，但王傳一有老婆，才想說要約陳漢典。」還稱讚對方相當貼心，「那一餐本來是我要請製作人，但後來是陳漢典主動去買單。」至於對陳漢典是否有感覺，張文綺大方地說：「內在是我的菜，但外在......有種遙遠的距離感，他很尊貴，我沒有辦法戳破他。」
今天是張文綺32歲生日，同時也是她旗下投資的鹹酥雞品牌《炸綺來》的1周年慶，張秀卿、康康、梁赫群和主播鄭亦真等人，都親自到現場力挺，店家還特地準備自製蛋糕，張文綺自稱副業「寶寶」，所以現在正在努力「未婚生子」，且目前也還在「備孕中」，預計下半年度可以在台北開直營店。