美國債務危機不利股債表現　外匯專家：美元指數恐跌破100

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也因此，在美國債務問題未解決之前，這對金融市場是很大的干擾因素，陳有忠指出，在大家怕政府違約下，股市也不容易漲上去，歐巴馬時代就曾面臨債務危機，當時股債齊跌，大家擔心美債能否履約，還有債券評等可能會被調降，美債殖利率往上飆，這兩天美債殖利率出現較大震盪，主要是大家期待聯準會（Fed）利率決策結果，目前9成預估美國會至少再升息1碼，但大家更關注的是聯準會的會後聲明，尤其一般認為美國升息已進入尾聲，預期接下來市場焦點會轉向美國債務危機，擔心美國政府停擺，進一步拖累經濟，美債殖利率再往上走，對美國中小型銀行經營更雪上加霜。
陳有忠說，美國債務危機最後一定會解決，只是歹戲拖棚，尤其美國升息已進尾聲，目前市場預期這次5月升息後就不會再升，接下來市場會將焦點轉向美國債務問題，尤其最近美債殖利率都是往上走的趨勢，目前看來美國債務問題沒那麼快解決，因此，股債市都不會好，股債都不好，美元一定也不好，昨日美元已先弱了，他預估，接下來在美國債務問題的干擾之下，美元指數會跌破100，因為債務問題對美國債信是很大的損傷，任何一個幣別最擔心國家主權債信問題，南非幣就是一個例子，大家也會不敢握有美元，開始拋售美債。
至於現在還可以再投資美元嗎？陳有忠表示，今年不能再盲目一直追美元，要分散風險，並因人而異，要看每個人的資產配置，最安全的作法，想要高枕無憂，就是美元與非美貨幣占比維持在5比5，如果目前美元部位低於5成，表示之前美元上漲都沒賺到錢，這時可逢低回補美元，若目前美元資產占比有6、7成，表示前波已賺到錢，可在美元走弱前出脫美元，降低美元資產部位，避免美元走弱後，之前賺的都吐回去。