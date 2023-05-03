台晶片法投抵門檻高　專家曝「這麼做」更能鞏固國際地位

美國債務危機不利股債表現　外匯專家：美元指數恐跌破100

▲美國財政部長葉倫敦促國會盡快提高債務上限，避免違約情況產生。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國財政部長葉倫敦促國會盡快提高債務上限，避免違約情況產生。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國再爆債務危機！財政部長葉倫（Janet Yellen）呼籲國會議員需再度提高債務上限，以支持美國政府維繫正常運作，否則最快恐在6月1日將無法履行政府的所有義務。對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（3）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，美國債務危機恐怕沒這麼快解決，屆時不僅不利股、債市表現，對美元也是一大打擊，預期美元指數會跌破100，尤其在市場擔心美債恐無法履約，會開始拋售美債，美債殖利率往上走，會讓美國中小型銀行經營雪上加霜，是否再引爆另一波銀行危機也值得後續觀察。

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陳有忠認為，美國債務危機對美元是較大打擊，主要大家會擔心美債有沒有辦法履約，上周美國10年期公債殖利率就往上彈升，昨日有稍微回跌，目前看起來這問題不易馬上解決，美國眾議院通過「美債上限提高1.5兆美元」，並附加條件要砍10年4.8兆預算，美國白宮及參議院民主黨表達反對，主要是明年美國也有總統大選，不想在提出政策時被綁手綁腳。

也因此，在美國債務問題未解決之前，這對金融市場是很大的干擾因素，陳有忠指出，在大家怕政府違約下，股市也不容易漲上去，歐巴馬時代就曾面臨債務危機，當時股債齊跌，大家擔心美債能否履約，還有債券評等可能會被調降，美債殖利率往上飆，這兩天美債殖利率出現較大震盪，主要是大家期待聯準會（Fed）利率決策結果，目前9成預估美國會至少再升息1碼，但大家更關注的是聯準會的會後聲明，尤其一般認為美國升息已進入尾聲，預期接下來市場焦點會轉向美國債務危機，擔心美國政府停擺，進一步拖累經濟，美債殖利率再往上走，對美國中小型銀行經營更雪上加霜。

陳有忠說，美國債務危機最後一定會解決，只是歹戲拖棚，尤其美國升息已進尾聲，目前市場預期這次5月升息後就不會再升，接下來市場會將焦點轉向美國債務問題，尤其最近美債殖利率都是往上走的趨勢，目前看來美國債務問題沒那麼快解決，因此，股債市都不會好，股債都不好，美元一定也不好，昨日美元已先弱了，他預估，接下來在美國債務問題的干擾之下，美元指數會跌破100，因為債務問題對美國債信是很大的損傷，任何一個幣別最擔心國家主權債信問題，南非幣就是一個例子，大家也會不敢握有美元，開始拋售美債。

至於現在還可以再投資美元嗎？陳有忠表示，今年不能再盲目一直追美元，要分散風險，並因人而異，要看每個人的資產配置，最安全的作法，想要高枕無憂，就是美元與非美貨幣占比維持在5比5，如果目前美元部位低於5成，表示之前美元上漲都沒賺到錢，這時可逢低回補美元，若目前美元資產占比有6、7成，表示前波已賺到錢，可在美元走弱前出脫美元，降低美元資產部位，避免美元走弱後，之前賺的都吐回去。

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