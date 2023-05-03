「7大因子」恐讓你得糖尿病！　及早做1件事還有逆轉機會

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善用健康檢查資源 掌握血糖異常徵兆糖尿病前期(空腹血糖值介於100-125mg/dL)沒有任何症狀，需要透過血液檢查才能確認，因此養成定期健康檢查的習慣，及早發現血糖異常，及早改善。國民健康署提供40歲以上成人每3年一次、65歲以上每年一次免費預防保健服務。
國民健康署呼籲，糖尿病前期是可以逆轉的，改善不良的生活型態，可以降低五成以上糖尿病的發生風險，因此一旦發現血糖異常的情形，要儘早尋求專業醫事人員協助，幫助控制好血糖，預防糖尿病等慢性病的發生。
血糖異常+2因子 可能是代謝症候群血糖管理對糖尿病人相當重要，避免後續血管病變、視網膜病變、心血管疾病、腎臟病等合併症的發生。吳昭軍署長強調，無論是健康民眾還是糖尿病高風險族群，都要養成定期健康檢查的習慣，掌握自己的健康狀況，若是發現血糖異常且有以下任兩項因子（腹部肥胖、血壓偏高、空腹三酸甘油脂偏高、高密度膽固醇偏低），即代表有代謝症候群。
諮詢代謝防治診所 管理血糖危險因子全台目前已有超過1,300家的全民健保代謝症候群防治診所，專業人員會特別指導及提供個人化危險因子管理，幫助民眾掌握好血糖變化與其他不良因子，同時配合健康的生活型態，才能有效避免糖尿病及後續合併症的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57650
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