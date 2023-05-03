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王仁甫女兒留學「全世界隨便挑」！季芹心碎：想到就爆哭

▲季芹心碎爆哭，不捨女兒出國留學。（圖／記者陳明中攝）
▲季芹心碎爆哭，不捨女兒出國留學。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠/台北報導

鍾欣凌、季芹、馬瑋伶今（3）日出席八大《不良執念清除師》媒體茶敘，季芹高二女兒樂樂準備大學出國留學，理財有術的季芹霸氣說：「全世界都可以去。」但是夫妻倆都黏小孩，季芹說：「我現在晚上想到小孩大了出去念書就爆哭，我的小孩覺得我很誇張，還有2年的事情現在就開始哭。」王仁甫也不捨女兒住校，主動報名要當宿舍的義工舍監。

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▲季芹（右）在《不良執念清除師》飾演鍾欣凌的壞閨密。（圖／記者陳明中攝）
▲季芹（右）在《不良執念清除師》飾演鍾欣凌的壞閨密。（圖／記者陳明中攝）
季芹劇中演假面閨密，嫉妒鍾欣凌嫁給帥哥，戲外季芹也遇過這種雙面人，以前她拍戲的時候以為跟同劇女星很好，演著演著製作人說季芹戲服要變少、某套頭飾不能用，季芹才知道被閨密捅刀：「有人去反應她才是重要的角色，我不能用那些衣服頭飾。」還有一次她介紹好朋友一起工作，輾轉聽到友人私底下抱怨季芹不敬業、愛遲到，不給人講話機會。但是季芹個性神經大條，不會一直糾結在被好友背叛的執念裡面，而且季芹生孩子後，女藝人對她不再抱持這麼強的競爭意識，季芹因此多了很多真心朋友。

季芹第一次演陰沉反派，王仁甫看了片花罵不停，一直對季芹說：「妳這個壞人，我從來沒看過妳這麼冷的眼神。」季芹笑著回應：「希望他乖一點，以後不要惹我。」其實季芹一直有戲癮，以前對一個劇本愛不釋手，但裡面有大量激烈床戲，問王仁甫能不能拍？老公咬牙說：「妳可以試試看啊。」季芹說：「看他的眼神不像百無禁忌，我還沒突破他的心防。」艷福不淺的鍾欣凌，拍電影和炎亞綸也有吻戲，問老公什麼反應？她說：「老公知道是演戲，他不會說什麼，全力支持我尊重我。」

▲左起馬瑋伶、季芹、鍾欣凌出席《不良執念清除師》記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲左起馬瑋伶、季芹、鍾欣凌出席《不良執念清除師》記者會。（圖／記者陳明中攝）
與曾敬驊、彭千祐合作，鍾欣凌說等戲時都跟曾敬驊聊表演，「有一次我坐在床上跟曾敬驊聊天，他問我大段的獨白戲怎麼處理？我覺得這個小孩不怕跟老人聊天哎，以前我們遇到老一輩都閃遠遠，他居然主動問我。」季芹爆料曾敬驊點子很多，在片場常常跟導演林冠慧說：「我又想到一種演法，妳看一下。」被導演無情打槍：「先不要。」

▲清大高材生馬瑋伶對於微積分考試很頭痛。（圖／記者陳明中攝）
▲清大高材生馬瑋伶對於微積分考試很頭痛。（圖／記者陳明中攝）
馬瑋伶飾演櫥窗裡的人形娃娃，為了維持頭髮角度不亂，在櫥窗裡一坐就不敢亂動，有次路人經過片場，嚇到說：「這是真人哎。」因為劇組常常拍夜景，有時鍾欣凌看到也會害怕：「瑋伶在櫥窗裡頭真的滿恐怖的。」19歲的馬瑋伶考上清大，被問到自己有什麼執念，她笑說：「我希望我的會計微積分考好一點。」

▲導演林冠慧意外《不良執念清除師》收穫一票BL粉絲。（圖／記者陳明中攝）
▲導演林冠慧意外《不良執念清除師》收穫一票BL粉絲。（圖／記者陳明中攝）
對於曾敬驊和彭千祐的BL火花，導演林冠慧非常驚訝，因為在片場的時候，真正讓劇組感受到有男男曖昧氛圍的，其實是姚淳耀跟曾敬驊，「姚淳耀每次跟曾敬驊一講話，我們就開始害羞，現場有愛的火花是真的。」沒想到戲劇播出去後，變成「學霸學渣組」擄獲粉絲的心，導演笑說：「粉絲畫了很多關於兩男的手繪圖，我想說宋芸樺去哪裡了？」鍾欣凌說：「幫他們證婚啦。」

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