林襄韓國吃飯遭歧視！正妹好友揭她「超天真反應」笑虧：傻子吧

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魯魯提到，旅程中一行人就遇到態度非常不友善的餐廳，讓她一度差點失去理智，結果林襄見狀後就主動說要幫忙點餐，並用一個超級大的笑容來面對店員，這讓魯魯相當不解，「妳怎麼還笑得出來啊？」林襄則回，「別人對我不友善的時候我都會覺得是我的問題，那我就要更友善！」魯魯又問，「那如果妳笑臉迎人，人家還是對妳非常不友善呢？」林襄竟回答，「那就是我笑的不夠用力！我會把笑容撐得更大！」
此外，魯魯還提到，林襄這幾天都會想辦法用學到的韓文，熱情地與大家打招呼，讓她忍不住形容，「不說我還以為旁邊有攝影機在拍她到底哪來24小時的熱情、禮貌及快樂啊！」
魯魯也透露，其實林襄一直都很希望，難得出來可以記錄自己真實的生活，「她一直瘋狂想發很多她自己素顏或是很醜的照片，因為她覺得很好笑。」不過，她也擔心林襄會因此遭受批評，只能不斷去制止對方，「光是正常照片每張都被用到新聞上，再加上聳動標題，更別說那些對她懷有惡意的人會怎麼使用這些照片了。」
面對林襄幾乎過著被監視的生活，也讓魯魯感到有些心疼，「這樣的生活真的好無奈，但就在這樣的情況下，她還是依然超級正面超級禮貌的面對少數的不友善。」最後她喊話林襄，「希望妳能一直保持妳的快樂天真與世無爭。」而林襄也在底下留言回覆，「我好想要跟你一樣的姊姊！」展現彼此的好感情。