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林襄韓國吃飯遭歧視！正妹好友揭她「超天真反應」笑虧：傻子吧

▲林襄（右）的正妹好友魯魯（左）分享女神私下可愛又天真的一面，即便遭到韓國餐廳歧視，依舊選擇笑笑面對，讓她忍不住笑虧：「傻子！」（圖／魯魯Lulu IG）
▲林襄（右）的正妹好友魯魯（左）分享女神私下可愛又天真的一面，即便遭到韓國餐廳歧視，依舊選擇笑笑面對，讓她忍不住笑虧：「傻子！」（圖／魯魯Lulu IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

樂天女孩林襄憑著甜美外型與好身材，成為各大媒體流量密碼，不過私底下的她，也是抱著可愛又天真的個性，常讓周遭友人讚不絕口。近日，林襄的正妹好友魯魯Lulu就分享，前幾天一起去韓國玩的小故事，大讚林襄「到底哪來24小時的熱情、禮貌及快樂啊！」

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正妹實況主魯魯日前在IG分享與好友林襄去韓國的故事，她表示，距離兩人上一次出遊已經是2022年的事了，「你覺得很久了嗎？這卻是她上一次的休假，你沒聽錯，一年多來她唯一自己休超過3天的假都給了我跟我妹。她就是一個超級努力、認真工作的人。」

魯魯提到，旅程中一行人就遇到態度非常不友善的餐廳，讓她一度差點失去理智，結果林襄見狀後就主動說要幫忙點餐，並用一個超級大的笑容來面對店員，這讓魯魯相當不解，「妳怎麼還笑得出來啊？」林襄則回，「別人對我不友善的時候我都會覺得是我的問題，那我就要更友善！」魯魯又問，「那如果妳笑臉迎人，人家還是對妳非常不友善呢？」林襄竟回答，「那就是我笑的不夠用力！我會把笑容撐得更大！」

▲魯魯（右）分享許多林襄（左）私底下的小故事，不僅擁有24小時的熱情與快樂，也有十分貼心的小舉動。（圖／魯魯IG）
▲魯魯（右）分享許多林襄（左）私底下的小故事，不僅擁有24小時的熱情與快樂，也有十分貼心的小舉動。（圖／魯魯IG）
此外，魯魯還提到，林襄這幾天都會想辦法用學到的韓文，熱情地與大家打招呼，讓她忍不住形容，「不說我還以為旁邊有攝影機在拍她到底哪來24小時的熱情、禮貌及快樂啊！」

魯魯也透露，其實林襄一直都很希望，難得出來可以記錄自己真實的生活，「她一直瘋狂想發很多她自己素顏或是很醜的照片，因為她覺得很好笑。」不過，她也擔心林襄會因此遭受批評，只能不斷去制止對方，「光是正常照片每張都被用到新聞上，再加上聳動標題，更別說那些對她懷有惡意的人會怎麼使用這些照片了。」

面對林襄幾乎過著被監視的生活，也讓魯魯感到有些心疼，「這樣的生活真的好無奈，但就在這樣的情況下，她還是依然超級正面超級禮貌的面對少數的不友善。」最後她喊話林襄，「希望妳能一直保持妳的快樂天真與世無爭。」而林襄也在底下留言回覆，「我好想要跟你一樣的姊姊！」展現彼此的好感情。


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