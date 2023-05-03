迎接「戰神」艾佛森的特製費城三明治 台北萬豪5/10同步開賣
NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）即將來台舉辦粉絲見面會，預計5/10至5/13期間一連4天下榻台北萬豪酒店，為迎接艾佛森蒞臨，飯店特別訂製專屬浴袍、毛巾備品、手工縫製造型小熊、台灣特色小吃與客製迎賓禮。其中為迎接艾佛森而特製的費城起士牛肉三明治套餐，台北萬豪酒店也決議，要讓廣大粉絲們也可嘗到，5/10至6/30對外開賣。
記者葉盛耀/綜合報導
為了迎接戰神蒞臨，台北萬豪酒店做足準備，客房之外，餐飲也做足心意。身為粉絲的點心坊主廚亦精心設計一款吸睛籃球主題甜點，以巧克力打造籃球競賽場地及擬真籃球框，巧妙比擬籃球的甜甜圈、特製費城起司籃球蛋糕，底部則以開心果蛋糕搭佐草莓果醬，打造整套「好看又好吃」的迎賓甜品。
主廚團隊更親自操刀為艾佛森打造一系列台灣特色小吃迎賓點心，以台灣北中南各地在地小吃為靈感，將9樣台灣特色傳統小吃搖身變成精緻美點，包含最具台灣代表性珍珠奶茶奶酪、迷你大腸包小腸、小巧金魚餃、台式割包、鳳梨酥、台南蝦捲和牛黑胡椒餅、芒果甜點塔、烏龍茶香馬卡龍。
其中為迎接艾佛森而特製的費城起士牛肉三明治套餐，台北萬豪酒店要讓廣大粉絲們也跟著同步嘗到，5/10至6/30於一樓大廳Lobby Lounge全日菜單享用，「費城牛肉起士三明治」以濃郁艾曼塔起司、伍斯特醬搭配炙烤鮮嫩牛菲力夾入軟麵包中，大口咬下十分過癮，套餐搭贈艾佛森客製紀念氣泡水兩瓶，每份780元+10%。
另外，台北也有預約制餐廳的菜色，受到「魔獸」霍華德（Dwight Howard）特別青睞。台北東區知名餐廳「法租界」的招牌菜「十年一湯」（十年一劍黃金雞湯），選用金璟雞製作，先用整隻公雞經過6小時熬煮成雞湯，再把母雞與雞湯燉煮2小時，雞湯鮮醇濃郁，受到魔獸大力稱讚，目前此雞湯依舊可接受預訂。