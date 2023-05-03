肯德基「4炸雞+6蛋撻+2薯條+2可樂」315元　隱藏優惠代碼被挖出

小資寵母專屬支付工具　AFTEE送媽咪居家清潔服務最高省千元

▲AFTEE先享後付攜手媽咪愛、HoHo好服務、meimaii美賣，精心為不同類型的媽咪規劃獨家優惠。(圖/品牌提供)
▲AFTEE先享後付攜手媽咪愛、HoHo好服務、meimaii美賣，精心為不同類型的媽咪規劃獨家優惠。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

母親節檔期即將來臨，許多小資族想一展孝心贈送大禮，卻因5月同時強碰了讓荷包哭哭的報稅季，「擴大資金彈性」的願望在5月期間已成為小資族群最迫切的需求。小資族的煩惱，AFTEE先享後付聽到了！全台網路電商平台滲透率最高的先買後付(BNPL)領導品牌「AFTEE先享後付」因應5月母親節贈禮需求，攜手媽咪愛、HoHo好服務、meimaii美賣等知名電商品牌，精心為不同類型的媽咪規劃獨家優惠，凡結帳時選用「AFTEE先享後付」，就能享有「AFTEE先享後付」限定的加碼優惠，折上再折最高現省1,140元，更能享受贈禮後最高45天的付款期限，輕鬆幫助消費者度過手頭現金緊縮的5月時節！

為滿足不同類型的媽咪禮物偏好，AFTEE先享後付獻上小資寵母攻略，無論是無所不能的職場媽咪、青春永駐的仙女媽咪，或是家事一把罩的居家媽咪，AFTEE先享後付都精心準備了最適合、最划算的禮物方案，再加碼不可錯過的限時優惠，超殺折上折敬請把握！

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最強「職場媽咪」：不需要物質層面的禮物，能幫助減輕家務負擔的居家打掃服務，才是職場媽咪給滿分的母親節禮物！台灣首選居家服務平台「HoHo好服務」為搶攻母親節商機，於日前正式導入AFTEE先享後付，讓所有期待輕鬆享受居家服務的消費者，不僅省去家務勞力，甚至在購買服務的過程都能享受真正簡便、安心的結帳體驗。歡慶HoHo好服務正式上線，HoHo好服務也攜手AFTEE先享後付推出限定優惠，全站限時領券滿3,000元折500元、滿1,000元折200元，選用「AFTEE先享後付」結帳，不限新、舊用戶還可再享結帳金額現折10%折扣。最貼心的母親節贈禮首推「居家清潔四小時清潔券」，母親節限時優惠3入組用券現折520元、5入組用券現折1040元，選用AFTEE先享後付再折100元！快來HoHo好服務挑選居家服務，送給媽咪一個最舒心、貼心的母親節！

AFTEE 先享後付 x HoHo好服務上線慶！全站服務/商品滿額折500元再享10%回饋

第一重　HoHo好服務全站母親節活動

5/3起至5/17至HoHo好服務登入領取折價券，全站服務及商品皆可享單件滿3,000元現折500元（1人限用1次）

第二重　AFTEE先享後付母親節暖心加碼

即日起至5/31新會員至HoHo好服務消費，結帳時輸入指定折扣碼「AFTEE200」並使用「AFTEE 先享後付」進行結帳，即可享有單品滿1,000現折200元優惠。

凡於HoHo好服務消費結帳時選用「AFTEE 先享後付」，不限AFTEE 先享後付新、舊會員皆可享結帳金額現折10%優惠（上限100元）

家有「仙女媽咪」：母親節贈禮首推為媽咪美麗與時尚加分的保養品和小家電！造福眾多媽咪寶貝的母嬰電商領導品牌「媽咪愛」，攜手AFTEE先享後付限時推出母親節專屬雙重優惠，領取媽咪愛全站折價券後，再選用「AFTEE先享後付」進行結帳，最高可獲得400元回饋！知名大牌超強優惠首推美型優雅的伊萊克斯二合一無線HEPA吸塵器限時下殺全網最低 46折、頂級保養首選LA MER 海洋拉娜經典乳霜也祭出母親節限定折扣下殺44折起，使用折價券搭配AFTEE先享後付結帳，再享最高現折 300元，讓你盡孝無負擔！

AFTEE 先享後付 x 媽咪愛    伊萊克斯無線HEPA吸塵器下殺全網最低價再現折300元

第一重　全站折價券、紅包天天撒

即日起至5/14至媽咪愛活動指定網頁，即可領取「滿1,500元折100元」的AFTEE先享後付專屬折價券，折價券可與AFTEE先享後付結帳現折回饋併用。

第二重　AFTEE先享後付5月暖心加碼

即日起至至5/31， AFTEE 先享後付新會員於媽咪愛消費，結帳選用「AFTEE 先享後付」即享當筆 10% 現折回饋（上限100元）。

AFTEE 先享後付新會員於媽咪愛消費，結帳選用「AFTEE 先享後付」且消費滿2,000元，即可再加碼現折100元（可與上列優惠1疊加，總回饋200元）。

凡AFTEE先享後付APP會員於活動期間至「媽咪愛」消費，完成繳費後即可再獲得由AFTEE先享後付提供的媽咪愛限定 10% 回饋券（折扣上限100元，限下次消費使用）。

我愛居家媽咪：長時間在家勤於家務的居家媽咪，最想要的是什麼呢？幫助媽咪宅家更舒適的好物不會出錯！協助2,000家以上企業導入社群電商系統，並打造眾多爆品的興櫃社群電商「meimaii美賣」也攜手AFTEE先享後付推出母親節限時優惠，精選對抗宅家陰暑必備的THOMSON砭石美容按摩刮痧儀，限時下殺1,690元，活動期間全站消費結帳選用「AFTEE先享後付」還可再打9折，折上加折現享全網最甜66折價！凡下單就有機會把最高價值萬元的豪華郵輪票、德卡Dermalogica和星采等名媛網紅最愛保養品組合帶回家，不用外出尋覓、一鍵下單就可以打包最豐富的母親節禮物套餐！

AFTEE 先享後付 x meimaii美賣   領券最高現折550元再抽豪華郵輪之旅

第一重　隨加隨領！美賣發薪日

5/8至5/10每晚8點限量祭出滿3,000元折300元優惠券；5/8-5/14母親節限時加碼，凡於meimaii美賣全站消費，不限金額下單就抽最高價值萬元的豪華郵輪之旅、星采護膚好禮、德卡Dermalogica經典三重奏禮盒等豪禮

第二重　AFTEE先享後付母親節暖心加碼

5/8至5/14凡AFTEE 先享後付新會員於meimaii美賣消費結帳選用「AFTEE 先享後付」，不限金額即可享結帳金額現折10%優惠，最高可現折250元！

凡AFTEE 先享後付既有會員於meimaii美賣消費結帳選用「AFTEE 先享後付」，不限金額皆可享結帳金額現折10%優惠。

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