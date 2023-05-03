李心潔忍不住了！突泛淚哽咽曝「心中遺憾」 洩仙女幫動向
李心潔上個月初壓軸登上大港開唱音樂祭，造成熱烈迴響，相隔20年重拾歌手身分，不只發行新專輯，更將在7月22日於台北流行音樂中心舉辦「盛開。我的名字叫李心潔演唱會」，今（3）日記者會上李心潔透露開唱心情，講著講著竟眼眶泛淚，她還提到會邀請「仙女幫」許茹芸、梁詠琪，以及張艾嘉、光良來觀賞演唱會。
記者吳雨婕/台北報導
談到開唱心情，李心潔眼眶泛淚表示很感動，「我們每次在開會，團隊都會說待會要在舞台上，我眼淚就想掉下來，我的團隊一直跟我說『妳要忍著，不能一開始就哭』。」李心潔提到，真的沒有想像過會回到歌壇，更直言出道以來沒有辦過演唱會，始終是心中的小遺憾。
講到此，李心潔再度眼眶滿是淚水，她透露：「能做一個藝人很幸福，不管是當歌手還是演員，因為有幕後團隊的努力才成就了我們，讓創作發光。」李心潔感激的說：「剛到台灣時我才20歲，在台灣5年，台灣人給我很多愛與鼓勵，讓我走到現在。我想到從我20歲就支持我的人，能在同一個地方相聚，一想到這個心裡覺得特別感動，人與人的連結真的很奇妙。」
此外，李心潔提到演唱會，「仙女幫」的許茹芸、梁詠琪（Gigi）、光良、張姐（張艾嘉）都會邀請他們來看，她笑說要開唱的喜訊，第一個告知的人就是張艾嘉，「她（張艾嘉）就像媽媽，總是會擔心女兒要做大事，我希望她可以來。」