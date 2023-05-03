新冠疫情剛趨緩！腸病毒、hMPV接力肆虐 「3疫苗」快帶孩子接種
新冠疫情趨緩，指揮中心日前也解編，不過疾管署副署長羅一鈞提醒，在過去3年新冠疫情中，比較沒有出現的腸病毒、登革熱、流感，今年都有可能捲土重來，尤其針對兒童，家長們一定要特別留意孩子的疫苗手冊，以目前的情況來看，「A肝第二劑」、「四合一」、「MMR德國麻疹腮腺炎第二劑」等疫苗都應進行接種，才能應付未來幾個月可能爆發的流行病。
記者張志浩/綜合報導
羅一鈞指出，本週除了新冠疫情較上週呈現緩升趨勢外，目前還要關注的是在基層學校、幼兒園、托兒所的流行病，以及社區的積水現象，都可能導致流行病毒爆發，尤其是腸病毒、登革熱、流感特別要小心，指揮中心也已經明確指出，腸病毒將會在下週進入流行期。
疫情3年民眾習慣戴口罩、落實防疫和衛生政策，讓許多新冠以外的流行病幾乎消失殆盡，不過在疫情降級後，「免疫負債」的情況必然發生，想穩定回歸正常生活，接種疫苗是最好的方式，尤其針對抵抗力較弱的兒童來說，羅一鈞指出，「A肝第二劑」、「四合一」、「MMR德國麻疹腮腺炎第二劑」都是疫情期間發現接種率有下降的疫苗，提醒年紀落在5歲至小學一年級孩童，家長應確實施打。
至於最近傳出流行的「人類間質肺炎病毒（hMPV）」，台灣感染症醫學會理事長王復德也提醒，傳染病本就會一直存在，人類和微生物的接觸不可能完全沒有，雖然hMPV暫時沒有「群聚性感染」的通報，不過民眾時刻保持警覺、做好衛生管理和孩童的保護即可，基本上有症狀就尋求醫師協助，但也無須過度擔憂。