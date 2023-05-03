團結拚2024！賴清德下令加強短影音宣傳 民進黨盼多詮釋民生議題
兼任民進黨主席的副總統賴清德今（3）日在民進黨中常會中表示，現在是短影音的時代，希望立法院黨團、黨籍立委可以多強化此管道，進一步專業地詮釋、說明好的政策；此外，賴清德也表示，請立法院能夠多支持行政院所推動的政策，回應社會期待，黨公職面對重要的議題，也要根據專業適時反應。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨今日舉行中常會，賴清德在會中表示，現在是短影音的時代，透過短影音可以有很大的宣傳成效，由於目前中央黨部已經有相關發展，也希望立法院黨團、每個立委都能利用這個管道，多多說明自己的專業領域議題，短影音製作的人力佈署也可以強化。
中常委、台北市議員許淑華也說，藍營近來皆針對如蛋價等民生議題攻擊，執政團隊確實必須要過短影音擴大宣傳成效。
許淑華也建議列席中常會的行政院副院長鄭文燦，未來行政系統可以用短影音說明、詮釋政策，讓基層民眾可以更清楚瞭解。
此外，賴清德也說，民進黨的初選已經結束，是全黨團結打選戰的時候。目前行政院也根據當前許多事件，不斷地提出好的政策，以解決民眾的問題。
賴清德說，特別是疫後經濟復甦的部分，請立法院能夠多支持行政院所推動的政策，回應社會的期待，才能持續得到人民的支持。他也提醒黨公職，看到重要的議題，一定要根據專業適時地反應。