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國民黨團闖NCC阻鏡電視審查　陳建仁：很壞示範

▲行政院長陳建仁、行政院政務委員羅秉成、內政部長林右昌、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等出席高檢署「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮（圖／記者潘千詩攝，2023.05.03）
▲行政院長陳建仁、行政院政務委員羅秉成、內政部長林右昌、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等出席高檢署「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮（圖／記者潘千詩攝，2023.05.03）

記者潘千詩／台北報導

NCC排定今（3）日審查鏡電視案，國民黨團闖NCC抗議，對此，行政院長陳建仁表示，NCC是獨立機關，國會議會應予尊重，不應藉個案審查做介入任何干預，這是很壞的示範。

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高檢署3日下午舉辦「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮，行政院長陳建仁、行政院政務委員羅秉成、內政部長林右昌、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝及檢察界人士均蒞臨現場。

對於鴻海創辦人郭台銘日前稱，若當選總統會在90天內讓詐團消失，陳建仁說，打詐是重要治安工作之一，技術上要不斷精進，且要修法，已刻不容緩，不能等到下屆總統才做，打詐相當重要，已請政委羅秉成督導相關部會進行精進，明天的行政院院會就會提出打擊詐欺行動綱領1.5版，包括修訂打詐五法；在打詐工作上，已有對策，今天特別來這裡，就是希望跨部會做整合，確保民眾財產安全。

至於郭台銘提出要在每個縣市蓋座小的核電廠，陳建仁說，自從前年的公投以來，大多數民眾都反對核四廠建立，非核家園及淨零排碳已經是台灣的共識，也是全球的趨勢，核電廠及核融合在技術上是否安全，價格上是否平價，技術上是否能落實，都需要考慮。

媒體詢問，中國反間諜法7月1日上路，台人在大陸風險是否增加？陳建仁說，在修法之前，中國已就反分裂法，恣意逮捕台灣民眾，限制其人身自由，民眾要到中國大陸去，一定要很小心，注意自己的人身安全，要提高警覺，要確保安全無虞後，才前往中國。

陳建仁說，在疫情緩解，兩岸人民都希望恢復健康正常交流時，中國這樣的恣意限制台灣民眾的人身自由，相信對兩岸正常交流是有所傷害的。

▲內政部長林右昌（圖／記者潘千詩攝，2023.05.03）
▲內政部長林右昌（圖／記者潘千詩攝，2023.05.03）
對於郭董的打詐政見，林右昌則表示，打詐是一個非常複雜的事，在5年前美國開始大規模發生，4年前是澳洲，台灣、新加坡是3年前開始盛行，詐騙是一個大規模犯罪，結合金融科技，甚至現在擴大為暴力犯罪的樣態，詐欺很複雜，可能不是郭董想像的那麼簡單，行政院跨部會整合就知道詐欺的複雜性，個人意見予以尊重，不過行政院的整合統整力道，在最近這幾個月來，相信大家有看到成果，在明天1.5綱領發布後，大家應該可以看到打詐力道的強化。

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