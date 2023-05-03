獨／宜蘭雙主菜便當只賣50元　老闆娘揭棄單客身分「海陸477旅」

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受害的宜蘭三星「美金自助餐」老闆娘向《NOWnews今日新聞》還原事發經過，表示她30日時接到自稱是「黃班長」的電話，說5月2日起要連訂3天130元、附飲料的午晚餐便當各180個，過程中陸續要求跟老闆娘女兒、兒子加LINE「方便聯繫」，還說受訓時間地點都是「機密」，要他們配合保密不能外洩，便當「要衛生」等，收據抬頭寫「基隆海軍陸戰隊477旅」。
後來，直到約定的第一天午餐取餐前1小時，對方竟要老闆娘兒子幫忙聯繫廠商，代訂牛肉罐頭、礦泉水等物資，還要他們先幫忙墊付8萬多元費用，這時他們才發現不對勁，竟然遇上假訂餐真詐騙。
老闆娘無奈說，她們在當地經營20幾年了第一次被詐騙，該筆訂單金額是2萬3400元，幸好兒女想到趕緊把做好的180便當便宜賣50元，並上臉書宣傳，10分鐘就賣光，雖然只回收了9000元，但很感恩網友們的幫忙，「不然我們三星鄉下地方，老人家都吃得早，要送人也不知道送誰吃」。
她向合作肉商退貨時，才發現近來一堆三星當地的食材供應商也遇上類似的手法詐騙，雖然已經報警處理，但警方也說因為雙方間沒有留下匯款資訊，難以追查，嘆說「當初要是有先匯個1塊錢也好」這樣才有留下證據。
事後，老闆娘兒子也在臉書「宜蘭知識+」社團公開詐騙分子相關資訊，並感謝大家的幫忙「謝謝廣大的熱心民眾，大太陽還願意出來幫忙認購，沒有買到的朋友，真的不好意思」，也希望不要再有其他餐飲業者受害。
網友紛紛留言，「海陸沒有477旅，目前只剩下66跟99兩旅」、「可能不是個案了，只是小商家受騙沒說，所以說了大家知道很好」、「台灣現在詐騙無所不在，簡直舖天蓋地，大家真的要格外小心」、「這個之前就有騙過其他人。沒有訂金不要接大單，寧可錯過也不要硬接希望不要再有人受害，樓主加油」、「宜蘭好像過去已經發生好幾起一樣的事」。