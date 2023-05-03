閃靈太狂啦！剛獲慕尼黑大獎 還是「台首組登葛萊美獎節目藝人」
閃靈樂團睽違5年推出新歌〈護國山〉，該曲MV慕尼黑音樂影片大獎之外，歌曲一推出即入選美國葛萊美獎「Global Spin」節目5月的主要推薦，成為台灣首組登上葛萊美獎節目的藝人，獨家播出閃靈〈護國山〉大港開唱實況演出影片。
記者吳雨婕/綜合報導
閃靈成軍以來，曾站上美國Ozzfest、日本Fuji Rock、Summer Sonic、德國WOA等國際重要音樂祭，演唱會足跡踏遍全球各大洲，並登上許多重要搖滾雜誌封面、受國際搖滾樂界肯定。2016年主唱Freddy擔任立法委員後，閃靈轉為低度運作，直至2023年3月終於推出闊別多年的新曲〈護國山〉，立刻被英國權威搖滾雜誌METAL HAMMER選為「全球十大重金屬新曲」、獲德國慕尼黑音樂影片大獎「最佳亞太音樂影片」，現在更被美國葛萊美獎選為五月「Global Spin」主推歌曲。
「Global Spin」是美國葛萊美獎製作的音樂節目單元，每月推薦來自世界各國的歌手新曲，亞洲樂壇包括韓國男團ENHYPEN、歌手B.I、日本的卡莉怪妞、大陸的張藝興都曾登上該節目。閃靈此次以新曲〈護國山〉成為台灣第一個入選「Global Spin」的樂團，團長Doris表示：「這是Global Spin第一次主推重金屬歌曲，就是來自台灣的閃靈，我覺得很榮幸。」主唱Freddy則說：「這場實況包括壯闊的高雄港景也入鏡，希望全球觀眾能看到美麗的台灣！」