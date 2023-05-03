來台工作逾十二年　泰籍移工獲選模範勞工

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張麗善縣長也指出，建構安全友善的工作職場是縣府的重大目標，我們將持續改善事業單位工作環境，以保障勞工權益與福利，未來也會秉持著為勞工朋友服務的精神，推動各項勞工業務，營造安全、安心、安定的就業環境，讓所有勞工朋友無後顧之憂。
縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，今年職業工會組別由雲林縣新聞職業工會推薦的陳信利先生，及移工組別由台朔重工股份有限公司推薦的蘇拉才先生(Mr. UDSUK SURACHAI)等2人，不僅獲選為本縣模範勞工，經縣府薦送勞動部後，同時也獲選為全國模範勞工，非常地難能可貴。陳信利先生從事新聞記者工作超過30年有餘，在聯合報嘉義、澎湖、花蓮及雲林等縣市服務合計超過30年，工作認真、負責盡職，曾多次獲選聯合報社績優模範記者，作品更曾榮獲「吳舜文新聞獎」、「卓越新聞獎」等國內媒體界大獎公開表揚，新聞工作專業表現相當地傑出。另移工組蘇拉才先生(Mr. UDSUK SURACHAI)，來自泰國，來台工作已超過12年，負責機器之組合作業，十分敬業，在本職學能上精益求精，主動協助提高工作效率及工程品質，備受公司器重。
模範勞工陳信利表示，感謝雲林縣新聞職業工會費心提報，並謝謝縣政府及勞動部的肯定，才能獲此殊榮。未來仍會持續以感恩的心，在熱愛的新聞工作上貢獻所長，服務民眾與社會。
今日表揚大會，縣長張麗善、雲林縣職業總工會理事長許騉洪、勞青處長張世忠、文觀處長陳璧君、議員賴淑娞、議員陳芳盈服務處助理鄭欣慈、斗六市公所機要專員胡瑋芳等均出席道賀。