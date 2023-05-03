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陳水扁上凱道請願　藍委質疑法務部放水：該回籠就讓他回籠

▲陳水扁昨走上凱道請願，林思銘今受訪質疑法務部放水嚴重，「該回籠就讓他回籠」，並批這對其他受刑人是否公平？完全是差別待遇。（圖／國民黨提供）
▲陳水扁昨走上凱道請願，林思銘今受訪質疑法務部放水嚴重，「該回籠就讓他回籠」，並批這對其他受刑人是否公平？完全是差別待遇。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

前總統陳水扁質疑現行行政院版《公職人員選舉罷免法修正草案》涉違反比例原則，進而於昨下午前往總統府、行政院及立法院四大黨團進行請願。對此，國民黨立委林思銘今（3）日受訪批評，法務部放水嚴重，「該回籠就讓他回籠」。他也直言，陳水扁身體狀況好卻能保外就醫，這對其他受刑人是否公平？完全是差別待遇。

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陳水扁仍處保外就醫階段，昨卻以「行使憲法的請願權」走上總統府、行政院及立法院請願。林思銘今受訪指出，陳水扁昨天可說是精神非常好、紅光滿面上凱道，頻頻踩紅線，他痛批前總統竟不顧法務部矯正署中間規定，「我覺得這個真的是中間法務部放水放太嚴重了。」

林思銘認為，天子犯法與庶民同罪，法務部應該好好調查，「該回籠就讓他回籠」，相信民進黨現在頭也很大，陳水扁頻頻踩紅線，民進黨內部對此舉好像也束手無策。

林思銘強調，民主法治是國家根本基石，若有人犯法就要照相關規定入監執行，陳水扁卻可以頻頻保外就醫，已經延長33次，應該是國際間絕無僅有。林思銘質疑，陳水扁身體狀況這麼好，卻能保外就醫，「這對其他受刑人公平嗎？完全是差別待遇，國家制度被破壞殆盡。」

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