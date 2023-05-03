幼童難倖免！　「人類間質肺炎病毒」與RSV症狀混淆難揪出

我是廣告 請繼續往下閱讀
人類間質肺炎病毒5大症狀謝育嘉表示，「人類間質肺炎病毒」症狀跟RSV等其他呼吸道病毒疾病症狀相似，包括久咳、發燒、支氣管炎、肺炎、氣喘惡化等。好發於12月到4月的冬末春季，小孩與年長者較容易感染，尤其5歲以下的小孩幾乎都被感染過。只是過往幾年新冠疫情爆發，全民戴上口罩防疫，也降低被病毒感染的機率。如今疫情解封脫下口罩，人類間質肺炎病毒才又跑出來。
- 發燒
- 咳嗽
- 呼吸急促
- 精神不濟
- 高燒不退
自費核酸檢測 病毒無所遁形這種疾病的特殊之處在於一般的檢驗方法無法測出來，舊型的檢測方式針對每個不同的病毒就要挖一次快篩，找不到病毒就再挖，因此小朋友挖了很多次也未必能抓到元凶，得靠自費檢測方式「呼吸道病原體多標地核酸檢測」才能揪出來，一次可以檢測多達20種病毒，且大約1、2的小時即可得知結果。
hMPV目前尚無有效的抗病毒藥，僅能針對症狀處理，例如吸氧氣、呼吸治療等。但好在hMPV屬於「自限性疾病」，患者無需服用任何藥物也可痊癒，但服用藥物能讓疾病更早痊癒；並且若病情加重或症狀導致患者虛弱，如嚴重喘恐會呼吸衰竭，建議住院接受治療。
不少家長擔心孩子高燒不退或出現肺炎狀況，會造成什麼嚴重影響？謝育嘉表示，有個案連續發燒1星期，住院治療約3-5天即康復，即使發展成肺炎，住院治療最多1星期也能改善。
醫師表示，hMPV跟呼吸道融合病毒一樣，只要接受良好的治療，很少會有後遺症，小朋友都可以恢復正常生活。只是呼吸道病毒現在被認為跟氣喘相關，hMPV未來是否會導致氣喘，仍需多研究。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57657
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw