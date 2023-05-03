黃子佼對《天下雜誌》心死！孟耿如心疼表態立場 佼佼寵妻回應了
黃子佼（佼佼）2019年起為《天下雜誌》撰寫專欄，近日發現對方沒有事先溝通就大幅改寫他的文章、標題，寫下近3千字長文抨擊《天下雜誌》，即便總編輯、官方公開道歉，佼佼仍堅持中止雙方合作，並捐出20篇稿子、6位數酬勞做公益。太太孟耿如也發聲力挺丈夫的決定：「這樣不尊重的行為，真的很令人遺憾...」
記者楊穎軒／綜合報導
孟耿如在佼佼貼文下留言，透露丈夫常在她已經進房睡覺時，告知要在外面打一下專欄，「這是我習以為常的事情，因為我知道這是他可以好好分享自己熱愛事情的一個舞台...這次發生這件事非常心疼老公，熱情的付出和珍貴的文字，被當成編輯自己的記事一樣隨意修改，這樣不尊重的行為，真的很令人遺憾...」
「希望所有的創作者都應該有作品被尊重的權利！當個有素質的傳遞者！」孟耿如說道，佼佼回覆孟耿如：「老婆我請辭這個了！多一點時間陪妳。」據《天下雜誌》說法，因為內部窗口異動，專欄文章去年10月編輯後，沒有依照標準程序，在出刊前與黃子佼進行確認與討論，承諾未來會進行檢討、優化。
而不少網友跑到《天下雜誌》道歉聲明下批評：「好沒誠意的聲明」、「火開始燒起來，目前只有一個當事人，但話說得很絕，萬一還有其他專欄作家也反應有相同狀況，就真的雪上加霜了」、「長達半年沒SOP就只是窗口異動，真的該加油」、「加油！暫時先退了」！