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許瑋甯帥到掰彎直女！10年長髮一刀剪　女神秒變姬圈天菜

▲許瑋甯（左）短髮增添帥氣度，造型煥然一新。（圖／公視）
▲許瑋甯（左）短髮增添帥氣度，造型煥然一新。（圖／公視）

記者羅凌筠/綜合報導

繼賀軍翔的白髮造型、林依晨剪髮20公分之後，《不夠善良的我們》的另一位女主角許瑋甯，也將有史以來的最短髮獻給了劇中角色「Rebecca」，已近十年沒有留過短髮的許瑋甯，由導演徐譽庭親手剪下這一刀，帥氣樣貌掰彎直女，直逼姬圈（女同志圈）天菜。

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▲許瑋甯（左）將有史以來的最短髮獻給了角色「Rebecca」，右為林依晨。（圖／公視）
▲許瑋甯（左）將有史以來的最短髮獻給了角色「Rebecca」，右為林依晨。（圖／公視）
許瑋甯在接獲《不夠善良的我們》演出邀請時，導演徐譽庭就特別提醒，因應劇情所需，後期將會有「超短髮」的造型，屆時訂作的假髮會務必要求逼真，當下許瑋甯竟然絲毫不考慮的表達了：「為了真實感，我要來真的！」

剪髮當天劇組正在高雄拍攝，許瑋甯一收工後就和造型組直奔台北進行剪髮，導演徐譽庭結束拍攝後才趕到剪髮現場，沒想到卻遭許瑋甯特地設計，將第一刀這個重責大任交由導演剪下。徐譽庭表示，雖然自己緊張得發抖又起雞皮疙瘩，但還是狠心的執行了任務。

▲右起許瑋甯與林依晨、賀軍翔之間的三角關係令人期待。（圖／公視）
▲右起許瑋甯與林依晨、賀軍翔之間的三角關係令人期待。（圖／公視）
不料髮型師完成第一輪剪髮後，眾人都驚呼已經夠短了，許瑋甯卻堅稱：「不要心軟！我可以再短一點！」於是髮型師又再次動刀，最後經過三輪修剪才完成了她此生從未留過的超短髮。

目前許瑋甯正與劇組在義大利的Gorizia拍攝她流浪異國的情節，據悉，為期一周的拍攝行程中，許瑋甯將分別與4位義大利籍的演員演出對手戲。

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